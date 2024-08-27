İlk vaka duyuruldu! Tedavisi olmayan ölümcül virüs için alarm verildi!

Dünya birçok virüs haberleri ile çalkalanırken tedavisi olmayan ve sivrisineklerden bulaşan birçok hastalık milyonlarca kişiyi etkisi altına aldı. Dang Humması, Zika, Sarı Humma, Batı Nil Virüsü gibi hastalıkları insanlara bulaştıran sivrisineklerden bulaşan yeni bir virüs tespit edildi.Koronavirüs'ten sonra birçok virüs tehlikesi ile karşı karşıya kalan dünyada 'doğu at ensefaliti' hastalığına yakalananların yüzde 30'u hayatını kaybediyor. Bu yıl ABD'nin Massachusetts eyaletinde sivrisineklerden insanlara bulaşan hastalıklar için sağlık depertmanı yetkilileri harekete geçti.Massachusetts yetkilisi Robbie Goldstein, sivrisineklerin yaydığı yeni ölümcül virüse karşı açıklama yaptı. Boston kentinin batısında bulunan Worcester bölgesinde 80 yaşındaki bir kişide görülen virüse ilişkin önlem aldıklarını belirtti.Yetkililer bölgelere yakın 10 eyaletinde risk altında olduğunu belirterek, Plymouth bölgesi sakinlerinin akşam saatlerinde sivrisineklerin daha çok görüldüğü belirtildi. Oxford bölgesinde ise akşam saatlerinde planlanan açık hava etkinliklerinin yasaklandığı ifade edildi.Nadir görülen ölümcül bir hastalık olduğunu belirten yetkililer, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerince, hastalığı geçiren ve iyileşen kişilerdenörolojik rahatsızlıklar bıraktığı belirtildi. Öte yandan yüksek ateş, baş ağrısı, ishal, uyku ve kusma gibi semptomları bulunurken herhangi bir tedavi yöntemi yok.