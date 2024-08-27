Gram altında bu fırsata dikkat: İslam Memiş yöntemi açıkladı...

Finans analisti İslam Memiş, Youtube hesabında piyasalara dair değerlendirmelerde bulundu. Memiş, borsa için, 'Borsa İstanbul 9668'den haftayı tamamlamıştı. Yüzde 2.5'luk değer kaybı vardı. Sayın Şimşek'in istifa ettiği iddiasıyla manipüle ile birlikte borsada 9968'e kadar gerileme oldu. Bu manipülasyonlara inanmayın. Bu dedikodu ile finansal varlıklara yön vermeyin. Piyasalarda ciddi etkisi oldu bunun. 9400 puan beklentim geçerli. Bu hafta 9400-9800 puan aralığını takip edeceğim. Yukarıda 10 bin puan direnç seviyesi var. 9800'i attıktan sonra 10 bin 50 puan gibi bir direnç seviyesi var. Borsada yatırım yapmak isteyenler için kademeli alım zamanı geldi. Full girince orada problem oluyor. Tercih sizin' dedi.Memiş, şöyle devam etti: Dolar kuru 34.02 TL. 33.98, yukarıda 34.20 lira aralığını takip edeceğim. Uluslararası piyasalarda doların değer artışını bekliyorum. Dolar endeksi 100.56. Psikolojik destek seviyesi 99.50. Tekrar 102'ye kadar da yükselebilir. Bu aralığa odaklanacağım. Euro/TL kuru 38.09 TL. Bu tarafta düşüş bekliyorum. Aşağı yönlü hareketler izlenebilir bu tarafta. Cuma günü euro bölgesinde enflasyon verisi açıklanacak. Bu da ajandamızda olacak.Elimde euro'm var. Bunu nasıl değerlendirebilirim? Paritede 1.12 beklentimiz gerçekleşti. Ben olsaydım, dolara geçerdim, dolarda beklerdim, daha sonra elimdeli dolarla ons altında düşüş bekliyorum, ons altına giriş yapardım. Bu kadar net. Veya gümüş de altına kıyasla ucuz kaldı. Gümüş de alabilirim. Tercih sizin.Ons altın tarafında düşüş bekliyorum. Yukarıda 2530 dolar direnci, aşağıda 2470 dolar destek seviyesi var. 2470, hatta 2468 teknik destek var. Bu seviyeyi görmeden giriş yapmazdım, sakince beklerdim. Elimde euro varsa ons altındaki düşüşü bekler ve altın ya da gümüş yapardım.Gram altın serbest piyasalarda 2800-2810 lira fiziki tarafta. 2800 üzerinden İAR Platformu'ndan da bozabiliyorsunuz. Bu uygulamayı kaçırmayın. Bankaların makas aralığı ile ilgili bir problem yok artık. Çünkü artık alternatif var. 70-100 lira makas aralığı tercih olacak artık. Esnaf kaçtan alım satım yapıyorsa bu platform da böyle.Ons gümüş altına kıyasla ucuz. 29.50 - 31.50 dolar aralığını takip edeceğim bu hafta. Gram gümüş 32.68 TL. Yine yukarı yönlü hareketlerde 30 seviyelerine de gelmişti, 34 lira direncini takip ediyor olacağım. Görünüm pozitif.