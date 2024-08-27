CHP’nin vizyon projesi 2 yılda harabeye döndü! Vatandaşlar isyan etti: '780 milyon lira çöp oldu’

Aydın'ın Didim ilçesinde eski belediye başkanı Ahmet Deniz Atabay tarafından vizyon proje olarak kamuoyuna tanıtılan ve yaklaşık 780 milyon liraya mal olan Didim Amfi Tiyatro, temelinde kayma olduğu iddiasıyla kapatıldı 23 Haziran 2022'de CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılışı yapılan Didim Amfi Tiyatro'nun ömrü sadece 2 yıl gibi çok kısa bir süre oldu. Bugüne kadar sadece 14 konser organizasyonu yapılabildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde eski Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay tarafından vizyon proje olarak kamuoyuna tanıtılan Didim Amfi Tiyatro'nun ömrü çok kısa oldu.2022 yılında 780 milyon liraya mal olan ve ihale aşamasında tartışmalara neden olan Didim Amfi Tiyatro temel kayması nedeniyle kapatıldı.Temeldeki kayma yüzünden duvarlarda oluşan çatlaklar ve döküntüler fotoğraflarla belgelendi. Amfi tiyatronun soyunma ve kulis odalarının tavanlarında bazı yerlerde çökme olması dikkat çekti.Sahne giriş kapısı, tavanlar, duvarlar, merdivenlerin rutubet içerisinde olduğu görüldü.CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 23 Haziran 2022'de düzenlenen törenle hizmete açılan amfi tiyatroda sadece 2 yıl kullanılabildi.Amfi tiyatroda bugüne kadar 14 konser yapılabildi. Can güvenliğini tehdit eder durumdaki amfi tiyatronun 2 yıl gibi çok kısa bir süre ömrünün olması '780 milyon lira çöp oldu' yorumlarına sebep oldu.Vatandaşlar, 2 yılda harabeye dönen Didim Amfi Tiyatro ile ilgili tepkilerini sosyal paylaşım sitesi X'te dile getirdi.Nergis isimli X kullanıcısı, "780 milyon liraya amfi tiyatro mu olur? Güzel yemişler belli ki" derken, Hamsi, "gereksiz harcanan paralar' diye yazdı.Neslihan, "Konser ayağına, heykel ayağına güzel söğüşledi. Güzel söğüşlüyor hepsi" derken, Mr. Can, "İşte demlenmiş F-YCHP belediyeciliği" dedi.Kerim Cebeci 2 yılda kullanılmaz hale gelen amfi tiyatro için 'Kocaman bir çöp' yorumunu yaparken, Aysun Arcan, "Bahse konu rakamın yarısı bile amfi tiyatroya gitmemiştir" dedi.Ali Bal, "Bu ne oğlum. Harabeye dönmüş şimdiden. Sanki yapılalı 2 değil 220 sene olmuş" diye yazdı.