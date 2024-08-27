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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Gram altın güne 2.741,19 liradan başladı, çeyrek altın ise 4.586,00 liradan işlem görüyor.

Ekleme: 27.08.2024 - 09:39 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor. İşte 27 Ağustos 2024 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.741,19 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.586,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 9.163,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 18.290,60 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.265,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 45.866,77 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.508,75 Dolar