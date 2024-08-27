Akaryakıtta tabela güncellendi! İşte güncel fiyatlar
Akaryakıt fiyatları sık sık değişirken benzin, motorin ve LPG yeni bir seviyeye ulaştı. Akaryakıt alacaklar sürücüler ise yeni güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. İşte gelen zam ve indirim haberlerinin ardından güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.
İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında benzin ve motorin fiyatları arasında küçük farklar oluştu. Son gelen akaryakıt fiyatlarında zam ve indirim haberleri tabelaları değiştirdi Araç sahiplerini deposunu ucuz akaryakıt fiyatı ile doldurmak isterken güncel rakamları araştırıyor. 27 Ağustos benzin, motorin ve LPG fiyatları haberimizde.
AKARYAKIT ALACAKLAR İÇİN YENİ TARİFE
Akaryakıt fiyatları sürücülerin sıkça araştırdığı bir konu. Benzinin litre fiyatı ve motorinin litre fiyatındaki son durum merak ediliyor.
Son olarak benzine gelen indirim sonrasında akaryakıt fiyatlarının değişip değişmediği sorgulanıyor.
27 Ağustos 2024 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları açıklandı.
Benzine önceki gece 1 lira 46 kuruşluk indirim yapıldı. Motorine ise gece yarısı 79 kuruş indirim geldi.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 43.24 TL
Motorin litre fiyatı: 43.16 TL
LPG litre fiyatı: 23.73 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 43.13 TL
Motorin litre fiyatı: 43.09 TL
LPG litre fiyatı: 23.19 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43.55 TL
Motorin litre fiyatı: 43.57 TL
LPG litre fiyatı: 23.74 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 44.05 TL
Motorin litre fiyatı: 44.09 TL
LPG litre fiyatı: 23.49 TL