Akaryakıtta tabela güncellendi! İşte güncel fiyatlar

Akaryakıt fiyatları sık sık değişirken benzin, motorin ve LPG yeni bir seviyeye ulaştı. Akaryakıt alacaklar sürücüler ise yeni güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. İşte gelen zam ve indirim haberlerinin ardından güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında benzin ve motorin fiyatları arasında küçük farklar oluştu. Son gelen akaryakıt fiyatlarında zam ve indirim haberleri tabelaları değiştirdi Araç sahiplerini deposunu ucuz akaryakıt fiyatı ile doldurmak isterken güncel rakamları araştırıyor. 27 Ağustos benzin, motorin ve LPG fiyatları haberimizde.Akaryakıt fiyatları sürücülerin sıkça araştırdığı bir konu. Benzinin litre fiyatı ve motorinin litre fiyatındaki son durum merak ediliyor.Son olarak benzine gelen indirim sonrasında akaryakıt fiyatlarının değişip değişmediği sorgulanıyor.27 Ağustos 2024 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları açıklandı.Benzine önceki gece 1 lira 46 kuruşluk indirim yapıldı. Motorine ise gece yarısı 79 kuruş indirim geldi.Benzin fiyatı: 43.24 TLMotorin litre fiyatı: 43.16 TLLPG litre fiyatı: 23.73 TLBenzin fiyatı: 43.13 TLMotorin litre fiyatı: 43.09 TLLPG litre fiyatı: 23.19 TLBenzin litre fiyatı: 43.55 TLMotorin litre fiyatı: 43.57 TLLPG litre fiyatı: 23.74 TLBenzin litre fiyatı: 44.05 TLMotorin litre fiyatı: 44.09 TLLPG litre fiyatı: 23.49 TL