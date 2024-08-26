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Beyaz Gazete
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Skandal sözlerin hesabı sorulacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan'a 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Skandal sözlerin hesabı sorulacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a tazminat davası
Ekleme: 26.08.2024 - 12:23 Güncelleme: 26.08.2024 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
Skandal sözlerin hesabı sorulacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a tazminat davası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, 'CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

Skandal sözlerin hesabı sorulacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a tazminat davası

Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunulmuştur.' dedi.