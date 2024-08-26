Osman Gökçek'ten CHP'li Ali Mahir Başarır'a sert tepki!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın söylemlerine sert tepki gösterdi.Osman Gökçek paylaşımında, 'Abdullah Öcalan denilen vatan hainine sayın diyenlerin yanında duranlar,genel seçimlerde Pkk terör örgütünün desteğini verdiği söylediği parti mensupları (beni dava edin lütfen mahkemede ispatlayım)bize milliyetçilik dersi vermeye çalışıyor. Mithatpaşa Caddesi'nde Türk bayrağını yakan gezici teröristlere sahip çıkan siz değil misiniz? Devletin ordusuna dil uzatan ağzını yıka önce.' ifadelerini kullandı.