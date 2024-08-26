Lübnan’ın eski Başbakanı Salim Hoss hayatını kaybetti

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan’da 1976-1980, 1987-1989, 1989-1990 ve 1998-2000 yılları arasında Başbakanlık görevini üstlenen Salim Hoss’un hayatını kaybettiğini duyurdu.Mikati, Hoss için düzenlenen cenaze törenine de katıldı.Mikati, cenazede yaptığı konuşmada, “Lübnan'ın ve anavatanın vicdanı ve Filistin davasının savunucusu olan bağımsız bir adamdı. Onun devleti, vatandaşın yüksek menfaatini ve çıkarını her türlü düşüncenin üstünde tutuyordu ve soyut, objektif ve anayasal bir mükemmellikti” ifadelerini kullandı.