FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe! Adil Öksüz'ü kaçıranlar kıskıvrak yakalandı

Sabah'ın haberine göre; İstanbul Beylikdüzü'nde geçtiğimiz günlerde polis uygulama noktasında durdurulmak istenen araç kaçmaya başlayınca polis peşine düştü.Polisin yakaladığı araçtaki 2 kişi indirilirken aracı kullanan şüpheli, araçla ters istikamete dönerek kaçtı. Yakalanan şüpheliler Cihat Yıldız ve Ahmet Hızal'ın FETÖ firarisi oldukları tespit edildi.100'e yakın kamera görüntüsünü inceleyen polis, aracı kullanan Adem Bora'yı de operasyonla yakaladı. Adem Bora'nın de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 'binbaşı' rütbesiyle FETÖ iltisağı nedeniyle ihraç edildiği saptandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 FETÖ firarisi de tutuklandı. Şüphelilerin FETÖ'nün güncel yapılanmasında örgüt üyelerini Gaybubet evlerine yerleştirdikleri ve yurt dışına firarlarına yardım ettikleri belirlendi.FETÖ'nün sözde Amasya İl İmamı olduğu öğrenilen Cihat Yıldız'ın, FETÖ'nün TSK sözde Türkiye İmamı 'Namık' kod adlı firari Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmadan önce Üsküdar'da bir hafta kadar saklandığı evde Öksüz ile birlikte kaldığı, 'Rüştü' kod adlı bir başka FETÖ üyesi ile Öksüz'ü buradan araçla alarak, kaçmasına yardım ettiği ortaya çıktı.Edinilen bilgilere göre Cihat Yıldız FETÖ'nün 'Askeri Mahrem Yapılanması' içerisinde Hava Harp Okulu Yapılanması'nda Genel Müdür (FETÖ içerisinde Abi, Bölge Talebe Mesulü, Büyük Bölge Talebe Mesulü, Doktor ve Ser Doktor görevlerindeki kişilerden sorumlu üst düzey sorumlu) konumunda görev yapıyordu.8 yıldır firarı olan Cihat Yıldız aynı zamanda FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma uygulaması Bylock kullanıcısıydı. Örgüt içinde 'Bahadır-Oğuz-Cahit' kod isimlerini kullanıyordu. Firarda olduğu süre zarfında FETÖ'nün güncel yapılanmasında görev aldı.Kapatılan Bank Asya'da da hesabı bulunan Cihat Yıldız'ın geçmişte FETÖ ile iltisaklı kurumlarda 'Öğretmen' olarak çalıştığı belirlendi.Cihat Yıldız'ın FETÖ'ye bağlılıklarını devam ettiren kişilerin ülkemizde saklanmaları için Gaybubet Evi temin etme, FETÖ firarilerinin yurt dışına kaçma faaliyetlerini takip ve organize etme görevlerini yürütüyordu.'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek' suçundan ötürü aranan ve FETÖ'nün Güncel Yapılanması içerisinde faaliyetler yürüttüğü iddia edilen Cihat Yıldız'ın geçmiş yıllarda 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü' kapsamında adli işlem gördüğü de ifade edildi.Gözaltına alınan Ahmet Hızal ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli FETÖ Üyesi askeri personellerden sorumlu 'Doktor' (Askeri personellerden sorumlu ve ilgilenen Bölge Talebe Mesulü, Büyük Bölge Talebe Mesulü, Öğretmen, Abi konumundaki kişilerden sorumlu) konumunda olduğuna ve FETÖ'nün Askeri Mahrem Yapılanması içerisinde faaliyetler yürüttüğü belirlendi.Geçmişte 'Öğretmen' olan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen 'Yavuz' kod adlı Ahmet Hızal'ın de FETÖ'nün Güncel Yapılanması içerisinde faaliyetler yürüttüğü ve aktif bir şekilde rol aldığı saptandı.Cihat Yıldız gibi onun da Bank Asya'da hesabı bulunuyordu ve Bylock kullanıcısıydı.FETÖ'den geçmişte işlem gören Ahmet Hızal'ın FETÖ'ye bağlılıklarını ve aidiyet duygularını sürdüren kişilerin saklanmaları için Gaybubet Evi temin etme ve FETÖ Üyeleri'ne yurt dışına kaçma girişimlerinde yardım etme faaliyetlerini takip ve organize ettiği iddia edildi.