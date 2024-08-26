Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özkan'a tepkiler çığ gibi! Soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eleştirdiği CHP için, 'Gösteriş müptelası elitistler' ifadelerini kullanmıştı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan bu sözleri alıntıladığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan için skandal sözler kullandı.CHP'li Özkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki skandal sözlerine AK Parti'den peş peşe tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yanı sıra bazı vekiller de Özkan'a tepki gösterdi.CHP'li Özkan, Erdoğan'ın sözlerini alıntıladığı paylaşımında, 'Seni gidi züppe seni! Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun 'gösteriş müptelası' diye? 13 uçak sende. Lüks hayat sende. Konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende. 22 yılda milleti fakir fukara koyup zenginlerin partisi olmak sende. Fakirle fukarayla dalga geçen partili sende. Dolar milyarderleri sende. Zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi? Kıskandın mı? Seni sarayın züppesi seni!#Erken seçim istiyoruz. Hodri meydan!' ifadelerine yer verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a haddini aşan sözlerle dil uzatan CHP'li Tunay Özkan hakkın da yargı da harekete geçti.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.Gelişmeyi X hesabından duyuran Bakan Tunç, Özkan'ın sözlerinin asla kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin bağrından yetişmiş bir liderdir. Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir.Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez.Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum.'AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP'li Özkan hakkında yaptığı paylaşımda 'Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir. Bu CHP Milletvekilinin, Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP'nin sorunudur.' ifadelerini kullandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:'Recep Tayyip Erdoğan gibi milletin oylarıyla seçilmiş ve her seçimde bu teveccühü yinelemiş bir lidere söylenen, siyasi ahlaktan yoksun çirkinlikteki ifadeler, milletin vekili olmakla asla bağdaşmaz. Bu seviyesiz iftiralar, hem hukuk önünde hem de milletimizin nezdinde gereken cevabı mutlaka alacaktır.'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:'Cumhurbaşkanımıza, bu ülkenin liderine, liderimize, siyasi ahlaktan ve devlet terbiyesinden yoksun bir şekilde dil uzatan düzeysiz şahısların bu mesnetsiz ifadeleri ayaklarımızın altındadır. Parti içi kısır çekişmelerini siyasi alana tahvil edip güya Cumhurbaşkanımızı hedef almaya çalışan bu kirli siyaset anlayışını telin ediyorum.'Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de CHP'li Özkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.Bakan Tekin, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'CHP'li bir vekilin, sosyal mecralarda Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına hakaret dolu ifadeler kullanmasını kınıyorum.Siyaset salt kurum olarak değil, aynı zamanda siyasetçilerin davranış ve sözleriyle demokrasi ve hukuk devletinin de kurumsallaşmasına hizmet etmelidir. Sanırım CHP'nin normalleşmeden kastettiği şey, tek parti dönemindeki gibi antidemokratik tavırların ve ötekileştiren hakaret dilinin yeniden inşası. Bu dili kullananların Türkiye'ye, demokrasiye ve hukuk devletine vereceği zararları iyi hesap etmeleri gerekmektedir.Unutulmamalıdır ki Sayın Cumhurbaşkanımız, aziz milletimizin teveccühü ile seçilerek milletten aldığı güçle 85 milyonun Cumhurbaşkanıdır.'CHP'li Tuncay Özkan'a tepki gösteren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'Geçmişi karanlık izlerle dolu, katliamcı İsrail'in sözde Bakanı ile aynı çirkin dili paylaşan adını bile anmak istemediğimiz bir CHP milletvekilinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ahlak ve haysiyetten yoksun sözlerini şiddetle kınıyorum.Kimin kiminle aynı safta olduğu gün gibi açık ortada.Bir tarafta ülkesi için durmaksızın mücadele eden milletin adamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta Türkiye'nin güçlenmesine ve bu ülkenin faydasına olan her şeye karşı olan zihniyetin kırıntısı…'AK Partİ Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Hakaret, yalan ve iftira ile seçim kazanamadılar. Recep Tayyip Erdoğan'dan öyle bir tokat yediler ki sırça köşklerinden de kovuldular. Şimdi 'Milletin Adamına' dil uzatarak dikkat çekmeye çalışıyorlar. Dilini içeri sok, sana buradan su veren de olmaz kemik atan da.AK Parti Gençlik Kolları Başkan ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan: Sonra bize ‘sert' diyorlar…. Bizim sertliğimiz sizin alçak sözlerinizle doğru orantılı! Neyse muhatabına dönelim! İhaleci Tuncay, Atatürk'ü kullanıp kandırmaya çalıştığın bu milletin gözünde, gönlünde bir milim yerin yok. Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a ettiğin hakaretin hesabını vereceksin. Paraya tapan, makam düşkünü... Senin tek meziyetin CHP'li belediyelere asansör bakımı yapmak. Bakımları ihmal etme! Genç arkadaşlarım bilmeliler ki; Bu densiz ve yersiz adam ahlaksız ve alçak bir müfteriden ötesi değildir. Ahmet Şık'ın yolundan gitmektedir! Batan CHP'nin ilgi ve alaka görmeyen mallarından birisidir!AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya: Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milleti'nin birliğini temsil eder. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Aziz Milletimizin birliğini, beraberliğini temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımıza edepsizce ifadelerle saldıran CHP'li Tuncay Özkan şuursuzluğun daniskasını sergilemiştir. Kullandığı ahlak dışı ifadeyle milletin iradesine saldırmış, siyasi nezaketten, edepten ve devlet adabından nasibini almamış olduğunu herkese göstermiştir. Tuncay Özkan, kimliğinde, kişiliğinde, dilinde, özünde, kabuğunda, aklında, fikrinde ne varsa, seçilmiş Cumhurbaşkanımızın üzerinden bütün bir millete kusan bir siyasi edepsizdir.AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı: Aziz milletimizin teveccüh göstererek seçmiş olduğu Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı'na karşı kullanılan bu ahlak ve edep dışı ifadelerin karşısında sessiz kalmak mümkün değil! Ülkesi ve milleti için gece gündüz çalışan Liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak hiçbirinizin haddine değil! Milletimiz için ürettikleri siyaset ve hizmetle değil, hakaret dolu ifadelerle gündeme girmeleri kendileri adına en büyük utanç kaynağıdır…AK Parti İzmir milletvekili Yaşar Kırkpınar: Ömrünü ülkesine ve milletine adamış, milletin iradesi ile seçilmiş olan Sn. Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler kullanan şuursuz Tuncay Özkan nezaketsiz ve devlet adabından nasibini almamıştır. Edepsizliği ve hadsizliği ile birşeyler yaptığını sanan bu zata haddini bildirmek 40 yetimi giydirmekten daha eftaldir.