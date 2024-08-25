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Beyaz Gazete
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Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Ankara'da beklenen kuvvetli yağış başladı. Başkent'te etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü.

Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü
Ekleme: 25.08.2024 - 16:40 Güncelleme: 25.08.2024 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü
Yurdun dört bir yanı artan sıcaklıklar nedeniyle kavuruluyor.

Ancak Başkent Ankara'da durum tam tersi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Ankara'nın olduğu 10 ili kuvvetli yağışa karşı uyardı.

YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Ankara'da öğleden sonra kısa süreli sağanak etkili oldu.

Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü

HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Başkent'te öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Çankaya başta olmak üzere Çubuk, Akyurt, Kahramankazan, Pursaklar, Keçiören, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde yaşam durma noktasına geldi.

CADDELER SUYLA DOLDU

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da su birikintisinde kaldı.

Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü


BİR KİŞİ KURTARILDI

Ulus'taki Melike Hatun Camisi'nin önündeki otobüs durağında mahsur kalan bir kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Ayrıca bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.