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Bakanlık harekete geçti! Yapmayan şimdi yandı

Ticaret Bakanlığı karkas et fiyatlarındaki düşüşü tüketiciye yansıtmayan kasaplara işlem başlattı.

Bakanlık harekete geçti! Yapmayan şimdi yandı
Ekleme: 23.08.2024 - 14:35 Güncelleme: 23.08.2024 - 14:39 / Editör: Ozge Selin
Bakanlık harekete geçti! Yapmayan şimdi yandı
Ticaret Bakanlığı karkas et fiyatlarında düşüşü tüketiciye yansıtmayan kasaplara işlem başlatmak için harekete geçti.

Geçtiğimiz aylarda artan karkas et fiyatları nedeniyle zam yapan kasapların Karkas et fiyatının düşmesine rağmen fiyatları güncellemediği tespit edildi. Konuyla iligli harekete geçen Ticaret Bakanlığı, başta İstanbul olmak üzere fiyatları düşürmeyen esnafa inceleme başlattı.

Bakanlık harekete geçti! Yapmayan şimdi yandı

CEZALAR 1 MİLYON LİRAYI BULACAK
İncelemelerde haksız fiyat uygulaması yapan işletmelere 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar cezai işlem uygulanacağı kaydedildi. Bu kararın et fiyatlarını etkileyebileceği ön görülüyor.