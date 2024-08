Bakanlık harekete geçti! Yapmayan şimdi yandı

Ticaret Bakanlığı karkas et fiyatlarında düşüşü tüketiciye yansıtmayan kasaplara işlem başlatmak için harekete geçti.Geçtiğimiz aylarda artan karkas et fiyatları nedeniyle zam yapan kasapların Karkas et fiyatının düşmesine rağmen fiyatları güncellemediği tespit edildi. Konuyla iligli harekete geçen Ticaret Bakanlığı, başta İstanbul olmak üzere fiyatları düşürmeyen esnafa inceleme başlattı.İncelemelerde haksız fiyat uygulaması yapan işletmelere 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar cezai işlem uygulanacağı kaydedildi. Bu kararın et fiyatlarını etkileyebileceği ön görülüyor.