Türkiye korkusunu böyle haykırdı! Yunan Parti lideri Meclis'te isyan etti

Yunan Çözümü Partisi Genel Başkanı Kyriakos Velopoulos, Yunanistan Meclisi'nde yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Kyriakos Velopoulos hükümetin ulusal meselelerdeki tutumunu sert sözlerle eleştirdi.Hükümetin sürekli taviz vererek Yunanistan'ı komşu ülkeler karşısında zayıf düşürdüğünü belirterek, 'Maalesef Yunanistan'ı ulusal meselelerde bir karaborsacı haline getirdiniz. Her yerden karaborsa yiyoruz.' ifadelerini kullandı.Hükümetin 'Ne olursa olsun barış olsun' anlayışıyla hareket ettiğini belirten Velopoulos, bu politikanın Yunanistan'a zarar verdiğini dile getirdi. Velopoulos, konuşmasında hükümeti şu sözlerle eleştirdi;'Hiçbir şey talep etmiyoruz! Bu sizin algınız. Savaş çıkmasını mı istiyorsunuz? Bu, on yıllardır siyasi sistemin rehberidir. Onların argümanı, huzur istiyorum ve bunun bedelini ne olursa olsun ödeyeceğim. Ama bizi bu noktaya getirdiniz. Bu, iyi çocuğun utancıdır. Anlaşalım ve tavizler verelim. Bölgemizde huzur olsun. Savaş olmasın. Dinleyin. İyi çocuk genellikle dayak yer ve siz de Yunanistan'ı öyle yaptınız. Makedonlardan, Arnavutlardan, Türklerden ve Libyalılar'dan dayak yiyor. Ne yazık ki.'Velopoulos, 25 Haziran'da mecliste yaptığı konuşmasını kişisel sosyal medya hesabından bugün yeniden paylaşarak eleştirilerine devam etti. Türkiye ile ilgili iddialarını daha da ileri taşıyan Velopoulos, Yunan hükümetinin politikalarının devam etmesi halinde Türkiye'nin Ege'deki faaliyetlerinin artacağını ima etti.Velopoulos, paylaşımında, 'Sonuç olarak, mevcut hükümetimizle Türkiye, sadece Ege Denizi'nde kablo döşemeye izin vermeyecek, aynı zamanda ‘çamaşır asmamızı' da yasaklayacak.' ifadelerini kullandı.