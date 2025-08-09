'Tam işgal' planı katil İsrail'i ikiye böldü! 'Yıkımı durdurun'

Dünyanın gözü önünde eşi benzeri görülmemiş bir soykırım yapan ve ateşkes çağrılarına kulağını tıkayarak Ortadoğu'yu ateşe atan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni tamamen insansızlaştırmaya yönelik katliam planı İsrail kabinesi tarafından onaylandı.Planın devreye sokulmasıyla yerinden edilmesi beklenen Filistinliler orta kesimdeki dar bölgeye göçe zorlanacak. Koltuğunu korumak için soykırım yapan Netanyahu, Gazze’yi aşama aşama yutacak. İlk etapta 1 milyon Filistinli sürgün edilecek.Ameirkan NBC News'ün aktardığına göre uydu görüntüleri, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze sınırına birliklerini yığmaya başladığını gösterdi.İsrail'in Gazze'deki askeri harekatı genişletme kararı dünyada büyük yankı uyandırdı. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, soykırımcı İsrail'in Gazze'yi işgal planına sert tepki gösterdi.Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin Gazze’deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararı hakkında, "İsrail’in bölgedeki yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasını teşkil eden, Gazze’deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararını en güçlü biçimde kınıyoruz. Atılan her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ağır darbe vurmakta." ifadesini kullandı.İsrail hükümetinin aylardır abluka altında olan ve yoğun bombardımana maruz kalan Gazze'de "tam işgal" planına hem uluslararası toplumda hem ülke içinde tepkiler artarak devam ediyor.İsrail'de yaklaşık 300 mimar ve şehir plancısı, “Yıkımı Durdurun, Gazze'nin Yeniden İnşaasına Evet” başlıklı bir dilekçe imzaladı.Söz konusu dilekçede, “Gazze Şeridi'ndeki şehirlerden ve sivil bölgelerden yapılan yıkım, öldürme, aç bırakma ve toplu sürgün eylemlerine derin bir şok duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.300 mimar ve şehir planlayıcısının imzaladığı dilekçenin devamında şu ifadeler yer aldı;"7 Ekim'de Hamas'ın işlediği korkunç suçları unutamayız; katliam, yıkım ve sınır bölgelerindeki sivillerin kaçırılması. Ancak bu zulümler, sivillere, kadınlara ve çocuklara ayrım gözetmeksizin zarar verilmesini veya Gazze Şeridi'nin neredeyse tamamen yıkılmasını haklı çıkarmaz."Dilekçede ayrıca, 280 binden fazla konutun yanı sıra 2 bin 300 eğitim kurumu, düzinelerce hastane ve klinik, yüzlerce cami, kilise, pazar, dükkan, fabrika, altyapı ve tarım arazisinin yıkıldığı belirtiliyor.