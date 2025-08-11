Kabine Toplantısı için bekleyiş sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine yoğun gündem ile toplanacak. Toplantıda gündeme dair pek çok konu masaya yatırılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün mü? İşte Kabine Toplantısı konularıKabine bugün Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde yoğun gündem ile toplanacak. Toplantıda birçok gündemin masaya yatırılması bekleniyor.TBMM KOMİSYON ÇALIŞMALARITerörsüz Türkiye çalışmalarında son durumun da gündeme gelmesi öngörülen toplantıda, TBMM'de kurulan komisyon öncesinde yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmeler de masada olacak.İSRAİL'İN TAM İŞGAL KARARIİsrail hükümetinin Gazze'yi tam işgal kararı almasının gündeme gelmesi de bekleniyor. İsrail hükümeti tarafından alınan tam işgal kararına başta Türkiye olmak üzere tüm Dünya'dan tepkiler gelmişti.AZERBAYCAN ERMENİSTAN ANLAŞMASIWashington'da imzalanan memorandum ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında sağlanan barış anlaşmasının ve anlaşma ile Zengezur Koridoru'na yönelik gelişmelerin de kabinede masaya yatırılacağı öngörülüyor.AÇIKLANACAK ENFLASYON RAPORU GÜNDEMDEKabine gündeminde yer alması beklenen konular arasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 14 Ağustos Perşembe günü açıklanacak olan yılın üçüncü enflasyon raporuna ilişkin verilerinde yer alıyor.