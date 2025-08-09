İbrahim Yumaklı duyurdu! Karareis Barajı'ndan Çeşme'ye ilk su...

İzmir'in Çeşme ilçesindeki su sorunu bitiyor...İZSU, kuraklık ve artan tüketim sebebiyle 25 Temmuz'dan itibaren ilçede gece su kesintilerine başlamıştı.İlk etapta 23.00-06.00 saatleri arasında 7 saat uygulanan kesinti, 31 Temmuz'dan itibaren 23.00-09.00 saatleri arasında 10 saate çıkarılmıştı.Karaburun'da Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşası tamamlanmak üzere olan Karareis Barajı'ndan su verilmesi süreci, CHP ve AK Parti arasında siyasi tartışmalara yol açsa da bugün önemli bir adım atılıyor.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya platformu NEXT Sosyal hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi projesinin bugün hizmete gireceğini bildirdi.Bakan Yumaklı, NEXT Sosyal'de yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Çeşme'nin su hasreti bitiyor!DSİ olarak 1,7 milyar TL yatırımla hayata geçirdiğimiz Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi projesini bugün hizmete alıyoruz.Bu proje ile bugünden itibaren 3,7 milyon metreküp arıtılmış su artık Çeşme'ye ulaşacak. Yaz-kış içme suyu ihtiyacı güvence altına alınmış olacak. İzmir'e ve Çesme'ye hayırlı olsun!Ancak bir gerçeği hatırlatmak istiyorum; İzmir'de yılda 68 milyon metreküp, yani İzmir'in 100 günlük ihtiyacı kadar su, maalesef vatandaşa ulaşamadan şebekede kayboluyor.Barajların kurak dönemlerde değerlendirilmesi gerekirken, yıl boyu kullanılması ve işletme programına uyulmaması, su sorununu daha da büyütüyor.Unutmayalım, her damla geleceğimizdir!Tüm belediyelerimizi, kayıp-kaçak oranlarını en aza indirmek için gerekli yatırımları yapmaya, su kaynaklarını doğru kullanarak işletme programlarına uymaya davet ediyorum.Suyumuzu korumak artık bir tercih değil, gelecek nesillerimiz için bir zorunluluktur.