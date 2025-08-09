Tek bir dalı bile servet değerinde! Bedeli 380 bin TL

Sakarya'nın Kocaali ilçesi, yaklaşık 16 kilometrelik sahil şeridi boyunca dünyada nesli tükenmekte olan nadir kum zambaklarına ev sahipliği yapıyor.Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında doğal olarak açan bu endemik çiçekler, eşsiz kokusu ve görkemiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.Kum zambakları, Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınmış nadide türler arasında bulunuyor.Bu nedenle, bölgedeki plajlarda, ziyaretçileri bilinçlendirmek amacıyla çeşitli noktalara uyarı levhaları yerleştirildi.Yetkililer, kum zambaklarına zarar verenlere para cezası uygulanacağını belirtti.İHA'da yer alan habere göre, Kocaeli'de yaşayan Yavuz Selim Din, kum zambaklarının ilçeye kattığı güzelliğe dikkat çekerek, “Görüntüsüyle kumsallarımızı güzelleştiren kum zambakları açtı. Nadir endemik tür olan bu bitkiler ilçemiz için çok kıymetli. Üzerine basmak, koparmak ya da zarar vermenin 380 bin TL gibi ciddi bir cezası var. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz” dedi.Belediye yetkililerinden Ergün Zehir ise, sahilde açan kum zambaklarına zarar verilmemesi için plajda uyarı levhalarının yer aldığını belirtti. Zehir, “Kum zambakları sahilde açmaya başladı. Belediye ekipleri plajda uyarı levhalarıyla bilgilendirme yapıyor. En büyük ricamız, kum zemine ATV gibi araçlarla girilmemesi. Zambaklar Temmuz başında açıyor, Ağustos sonuna kadar görsel bir şölen sunuyor. Özellikle bu aylarda sahile gelen vatandaşların çok dikkatli olmasını istiyoruz” dedi.