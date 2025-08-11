İçişleri Bakanı Yerlikaya deprem bölgesinde vatandaşları ziyaret etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ'da da olmak üzre Marmara Bölgesi ve çevresinde hissedildi.YERLİKAYA DEPREM BÖLGESİNDEİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem sonrası AFAD, jandarma, emniyet, UMKE ve tüm ilgili kurumların sahada görevinin başında olduğunu belirtti.Yerlikaya, şunları kaydetti:Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hayatını kaybeden 81 yaşındaki kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.Yerlikaya ayrıca deprem bölgesinde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti.