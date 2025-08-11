CHP’de koltuk savaşı başlıyor!

CHP'de kongreler süreci, 13 Ağustos Çarşamba günü ilçe kongresi delege seçimleri ile başlıyor. 13 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında ilçe kongreleri, 11 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında ise il kongreleri gerçekleştirilecek. Buna rağmen partililerin ana gündeminde kongre takvimi değil, 15 Eylül'deki 'şaibeli kurultay' duruşması yer alıyor.Olası bir mutlak butlan kararı ile eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine geri döneceğine dair iddialar, parti yönetiminde krize yol açmıştı.Gözlerin çevrildiği 15 Eylül'deki duruşma öncesi düğmeye basan parti yönetimi, tüm delege yapısını değiştirmek için kolları sıvadı. Geçen ay kongre takvimini başlattığını açıklayan parti yönetimi, muhalefetin sert tepkisi ile karşılaştı.Kongreler sürecine sayılı günler kala, CHP içerisindeki heyecandan yoksun, isteksiz bekleyiş dikkat çekiyor. SABAH'ın haberine göre eski bir partili yönetici, 'Eskiden kongreler süreci parti içerisinde büyük bir heyecan ve yarışa sahne olurdu.Şu an hiçbir heyecan göremiyorum. Çünkü herkes gözünü şaibeli kurultay davasına çevirmiş durumda. Çoğu partili davadan iptal kararı çıkacağını düşünüyor. Bu durum da kongreler sürecine elbette olumsuz yansıyor' değerlendirmesini yaptı.Öte yandan 15 Eylül'deki davadan parti yönetimi aleyhine herhangi bir olumsuz karar çıkmaması halinde, 11 Ekim'de başlayacak olan il kongrelerinin parti yönetimi ile muhalefet arasında sert çekişmelere sahne olabileceği, birçok il kongresinin ise gergin geçmesinin beklendiği iddia ediliyor.