Trump-Putin anlaşması başlamadan bitti! Zelenskiy nedenini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın önümüzdeki hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde sert konuştu.“Ukraynalılar işgalcilere toprak vermeyecek.”ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek cuma Alaska’da Putin ile bir araya geleceğini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Yury Uşakov da görüşmenin tarih ve yerini doğruladı. Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere, görüşmenin güvenlik düzenlemeleri nedeniyle ertelendiğini belirtti.Bloomberg’in iddiasına göre, zirvede Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi için “toprak değiş tokuşu” seçeneği masada olacak.Söz konusu plan, Rusya’nın Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerindeki mevcut cephe hatlarını dondurabilir.Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile “gerçek ve kalıcı barış” için çalışmaya hazır olduklarını açıkladı ancak Moskova’ya tek bir inç toprak vermeyeceklerini vurguladı.Rusya’nın işgalinin anayasaya ve Ukrayna halkının iradesine aykırı olduğunu belirten Zelenskiy, “Burası bizim toprağımız, biz Ukrayna’yız” dedi.Bloomberg’in haberine göre, Putin, 2014’te ilhak edilen Kırım ile Donbas bölgesinin tamamen Rusya’ya bırakılmasını talep etti. Bu, Ukrayna ordusunun halen kontrolünde olan Donetsk ve Luhansk bölgelerinden çekilmesini gerektiriyor.Zelenskiy, Kiev’in barış getirecek gerçekçi çözümlere açık olduğunu, ancak Ukrayna olmadan yapılacak herhangi bir anlaşmanın barışa aykırı olacağını vurguladı.Zelenskiy, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile temaslarını sürdürdü.Tusk, basın toplantısında, çatışmada bir “donma” ihtimalinin yakın olabileceğini ancak Zelenskiy’nin ateşkes konusunda “temkinli ama iyimser” olduğunu söyledi.Kremlin, Putin’in Zelenskiy ile görüşmeye prensipte karşı olmadığını, ancak bunun için “uygun koşulların oluşması” gerektiğini bildirdi. Putin, mevcut durumda bu koşulların çok uzakta olduğunu ifade etti.Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’un üçlü zirve önerisi Kremlin tarafından reddedildi. Putin, önceliğin Trump ile ikili görüşme olduğunu aktardı.Anlaşma beklentileri, küresel piyasalarda hızlı yankı buldu. ABD hazine tahvilleri gerilerken, petrol fiyatları %1,7 düştü. Ukrayna tahvilleri yükselişe geçti, Macar forinti ise euro karşısında son bir yılın zirvesine ulaştı.Trump, Putin’i ateşkese zorlamak için Rusya’dan petrol alan ülkelere yeni gümrük tarifeleri getirdi. İlk adım olarak Hindistan’a %25 ek vergi uygulanması, Yeni Delhi’nin tepkisini çekti. Trump, Putin’in “güzel konuştuğunu ama ardından Ukrayna şehirlerini bombaladığını” söyleyerek hayal kırıklığını dile getirdi.