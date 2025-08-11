Yazlıkçılardan “Candan” başkana tepki! “40 yıllık plajımızda koku, pislik istemiyoruz”

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) tarafından, evsel nitelikli atıksuların arıtılması için 'Şarköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'yapılmasıyla ilgili projeye bölge halkından büyük tepki geldi. Tekirdağ'ı susuz bırakan Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yaptığı basın toplantısında denizden su arıtılarak içme suyu elde etmek istediklerini basın mensuplarına açıklarken, Şarköy'de kurmayı planladıkları arıtma tesisinden ortaya çıkacak temiz suyu ise denize boşaltılacağı ÇED Raporunda ayrıntısı ile yer alıyor. Tesisin kurulacağı alanda 40 yıldır kullandıkları plajın olduğunu ifade eden yaklaşık 200 kişi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni protesto etti.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlatmış olduğu ÇED Raporu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tekirdağ İl Müdürlüğünde askıya çıktı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 136 milyon 542 bin 500 TL proje bedeli olan Biyolojik Arıtma Tesisinin yapılacağı arazi çevresindeki Huzur Tatil Sitesi, Güventur Tatil Sitesi, Aytek Life3 Tatil Sitesi sakinleri topladıkları imzaları Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne giderek itiraz haklarını kullandılar. Projeye karşı olmadıklarını ifade eden site sakinleri, projenin uygulanacağı arazinin hemen yanında 40 yılı aşkın bir süredir kullanılan 'Kuruçeşme' plajı bulunduğunu, yer seçiminin yanlış olduğunu ifade ettiler. Kurulması planlanan tesisin hemen 10 metre ile 30 metre mesafe aralıklarında 500'e yakın konut bulunduğu ve 5 bin'e yakın vatandaşın olumsuz olarak etkileneceği itiraz dilekçesinde belirttiler.PLAJDA TOPLANAN HALK CHP'Lİ BELEDİYEYE TEPKİ GÖSTERDİBiyolojik Arıtma Tesisinin yapılacağı arazinin hemen altında bulunan Kuruçeşme Plajında toplanan yaklaşık 200 kişi SABAH Muhabirine tepkilerini dile getirdiler. Site yöneticisi Sadık Çelik, 2020 yılında bir çok sitenin olduğu plaj olarak kullanılan bölgeye Biyolojik Arıtma Tesisi yapılacağını öğrendiklerini ifade ederek 'Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine dilekçelerimizi verdik 'Projeye ait ihale yapmayın' dedik. Çünkü burada 500-600 hane yaşıyor. Yazın 4 bin – 5 bin kişi bu plajı kullanıyor. Bu sitelerde de yaklaşık 4 bin kişi yaşıyor. Biz bu plajı 35 -40 yıldır kullanıyoruz. Biz Biyolojik arıtmaya karşı olmadığımızı en başından beri söylüyoruz. Yeri yanlış. Şarköy bizim sitelerin olduğu bölgeye doğru genişliyor.. Her geçen sene burada 15-20 ev yapılıyor yeni siteler yapılıyor.Buraya biyolojik arıtma tesisi yapıldığında bizim yaşam alanımızı etkileyecek. Koku olacak pislik olacak hastalık olacak. Şarköy'ün en büyük 3 plajından biri olan Kuruçeşme plajı da bundan etkilenecek çünkü plajın dibine yapılıyor. Plajın hemen yanında Gaytan Deresi var ve proje derenin üstünde kalıyor. Yoğun yağmurlarda taşan bir dere.Biz itirazlarımızı bildirdik.. Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine burası yapılabilir işletilebilir bir yer değil diye bildirdik.. Bununla ilgili elimizden gelen her şeyi yapacağız dedik. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bizi ciddiye almadı. Bizde mahkemeye verdik dava açtık. Mahkeme bizi haklı buldu. Çed raporu iptal edildi. Bir üst mahkemeye gidildi. Orada da lehimizde karar çıktı. Bu dava kapanmıştı. 2024 yılı Aralık ayında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü tekrar burası için müracaat etmiş. Yaptığımız görüşmelerde başka yere yapıldığında maliyetin yükseldiğini söylediklerini öğrendik. Biz kendilerine bir çalışma sunduk. Şarköy'ün sahil bandı 60 km uzunluğunda. Denizden 1 km içeriye doğru alan belirledik 58 km boş alan var.Şarköy de bunun 3 km2'sinde yapı yoğunluğu var; 55 km2'sinde yer varken, ısrarla buraya yapmak istiyorlar.Bunun nedeni de verdikleri proje parası. Görevimiz olmadığı halde kendilerine 8-10 a yakın alternatif yer önerdik. Teski'den bize gelen açıklama, denizden uzak noktada tesis olursa pompa koymaları gerekirmiş bu maliyeti arttırırmış. Kamu yararında maliyet gözetilmez. Biz ne olursa olsun sonuna kadar direneceğiz.. 500 - 600 hane dava açacağız.. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin önünde en az bin kişilik bir eylem yapacağız. Haklarımızı savunacağız. En son çare araziye çadır kurup nöbet tutacak, plajın olduğu bölgeye bu tesisi yaptırmayacağız..50 km2 lik alanda yüzlerce yer var gidip oralara yapsınlar buraya değil.. biz buraya yaptırmayacağız. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden bu bölgeye kimse gelmedi, bizi dinlemedi. Bilgisayardan uydudan bakarak harita üzerinden konuşuyorlar. Şarköy Belediyesi düğün salonunda kış mevsiminde Çed toplantısı yapılmıştı. Site sakinleri kış olmasına rağmen toplantıya 100'ün üzerinde katılım göstermişti. Bu toplantıda itirazlarımızı dile getirdik. Toplantıda vatandaşlarımız istemediklerini söyledi. Toplantıda başka bir yerin fotoğrafını göstererek sunum yaptılar. 10 Temmuz 2025 tarihinde, Bakanlık resmi sitesinde arıtma tesisi ile ilgili duyuru ilanı vardı. Biz bunu gördük ve 4-5 site yönetici bir araya gelerek yüzlerce imza toplayarak itirazlarımızı ifade eden dilekçemizi, Tekirdağ il Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne verdik.' Dedi.'ÇOCUKLAR HALK NEREDE DENİZE GİRECEK'Emekli öğretmen Havva Kurtoğlu (59) 'Bu plaj hemen sitelerin altında çocuklar dahil hepimiz kullanıyor. Buraya tesis yapıldığında bunca insan nerede denize girecek. Tesise değil yerine karşıyız. Bunca insanın istemediği bir tesisi zoraki yapmak istemelerine anlam veremiyorum' dedi.'ÖLÜRÜM DE KEPÇEYİ ÇALIŞTIRMAM'Site sakini Seyfettin Turgut (75) 35 yıldır Huzur Tatil sitesinde yaşadığını belirterek, 'Denizimiz plajımız güzel. Buraya arıtma tesisi istemiyoruz.. başka yerler var. Bu kadar evlerin olduğu bir yere tesis yaparak milleti koku içinde bırakmasınlar. Kepçelerin önüne yatarım öldürsün beni. İstemiyoruz yapılmasını zorunla mı yapacaklar. Ölürüm de kepçeyi çalıştırmam. Başka yer yok mu..ne yapacak bu insanlar' ifadesinde bulundu. Plajda toplanan yaklaşık 200 kişi 'Plajımıza arıtma tesisi istemiyoruz' diye hep bir ağızdan bağırarak belediyeyi protesto etti.GÜNDE 50 BİN M3 ATIK SU ARITILACAKŞarköy Biyolojik Arıtma Tesisi için hazırlanan Çed Raporunda, günde 50 bin m3 atık suyun arıtılacağı ifade edilerek, arıtılmış suyun Marmara Denizine 600 metrelik boru hattı ile boşaltılacağı belirtiliyor.