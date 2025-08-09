Bakanlık harekete geçti! Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7.4 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü ekipleri Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'ndeki ihbarları üzerine inceleme ve denetim başlattı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) belirlediği esaslara göre rehabilite ederek kapatması gereken maden sahasına usulsüz dolgu yaptığı belirlendi.Kanuna aykırı şekilde hafriyat, yıkıntı atığı ve çeşitli tehlikesiz atıklarla yapılan dolgunun, zeminden yaklaşık 15 metre yükseğine kadar ulaştığı tespit edildi.Doğal yapının bozulduğu bölgede Bakanlık ekiplerinin denetimi sırasında da kamyonlarla tehlikesiz atıkların boşaltıldığı kayıt altına alındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ilgili Çevre Kanunu'nun üst sınırından yaklaşık 7 milyon 479 bin TL idari ceza uygulandı. Ayrıca alanın mevzuata uygun hale getirilmesi için ilgili kurumlara gerekli bilgilendirmeler yapıldı.