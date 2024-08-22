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Gazze'de acı bilanço! Can kaybı 40 bin 265'e yükseldi

İsrail'in ölüm yağdırdığı Gazze'de can kaybı 40 bin 265'e, yaralı sayısı da 93 bin 144'e yükseldi.

Gazze'de acı bilanço! Can kaybı 40 bin 265'e yükseldi
Ekleme: 22.08.2024 - 14:57 Güncelleme: 22.08.2024 - 15:01 / Editör: Ozge Selin
Gazze'de acı bilanço! Can kaybı 40 bin 265'e yükseldi
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 321 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde '4 katliam' gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 42 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 163 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 265'e, yaralı sayısının da 93 bin 144'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.