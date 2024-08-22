81 ilde kırtasiyelere yönelik denetim

Yeni eğitim-öğretim dönemi, 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.Yeni sezon başlamadan önce ise Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti ve 81 ilde eş zamanlı olarak denetimler başlattı.Bu çerçevede 81 ilde eş zamanlı olarak kalem, defter, çanta, silgi gibi kırtasiye ürünleri denetildi.Kırtasiye dükkanlarında denetim yapan ekipler; fiyat, etiket ve ürün güvenliğini inceledi.Denetimde ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı.Denetimlerde çocuklar için üretilmiş kırtasiye ürünleri de incelendi. Bu kapsamda ürünlerin oyuncak yönetmeliğinde yer alan ‘CE' sertifikası ve yaş uyarısı gibi bilgilerin olup olmadığı kontrol edildi. Öte yandan denetlenen işletmede mevzuata aykırı bir duruma rastlanmadı.