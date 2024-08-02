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Bakan Fidan, Etiyopya'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 Ağustos'ta Etiyopya'yı ziyaret edecek.

Ekleme: 2.08.2024 - 15:38 Güncelleme: 2.08.2024 - 15:39 / Editör: Ozge Selin
Bakan Fidan, Etiyopya'ya gidecek
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan'ın Etiyopya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımız, 3 Ağustos 2024 tarihinde Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'ne bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Sayın Bakanımız ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile görüşecek ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali tarafından kabul edilecektir."