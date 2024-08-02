Bakan Fidan, Etiyopya'ya gidecek

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan'ın Etiyopya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Sayın Bakanımız, 3 Ağustos 2024 tarihinde Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'ne bir ziyaret gerçekleştirecektir.Sayın Bakanımız ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile görüşecek ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali tarafından kabul edilecektir."