Bakan Fidan, Etiyopya'ya gidecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 Ağustos'ta Etiyopya'yı ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan'ın Etiyopya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Bakanımız, 3 Ağustos 2024 tarihinde Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'ne bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Sayın Bakanımız ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile görüşecek ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali tarafından kabul edilecektir."