Baraj gölünde facia: 5 ölü

Muş'un Bostankent Köyü'nde yaşayan Karakaya ailesi piknik yapmak için dün Alparslan-1 Barajı Gölü'ne gitti. Sıcaktan bunalan Rabia Karakaya, serinlemek için suya girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı. Aile fertleri de onu kurtarmak için suya atladı. Ancak toplam 5 kişi suda kayboldu. Facia nedeniyle olay yerine çok sayıda AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.Ekipler tarafından cenazeleri sudan çıkarılan Yasin (18), Edanur (20) ve Rabia Karakaya (13) ile Eylül Tekin'in (15) cansız bedenleri, otopsi için Muş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kayıp Fatma Karakaya'nın (22) cesedine de bir süre sonra ulaşıldı. Genç kadının hamile olduğu öğrenildi. Muş Valisi Avni Çakır, baraj ve göletlere girilmemesi konusunda valiliğin internet sitesinde yasaklama kararının bulunduğunu vurguladı. Çakır, yüzme bilmeyen gençlerin ve çocukların suya girmemeleri gerektiğini dile getirdi.