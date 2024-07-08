WhatsApp'a yeni özellik: Yapay zeka ile fotoğraf düzenleme devri başlıyor
WhatsApp'ın "2.24.14.20" kodlu Android beta sürümünde yapay zeka ile fotoğraf düzenleme özelliği ortaya çıktı
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni bir özellik kullanıma sunacak.
Uygulamanın '2.24.14.20' kodlu Android beta sürümünde tespit edilen özellik sayesinde, artık kullanıcılar yapay zeka ile fotoğraf düzenleyebilecek.
Yapay zeka sizin yerinize düzenleyecek
WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, fotoğraf üzerinde daha kolay bir şekilde düzenleme yapılmasını sağlayacak.
Kullanıcılar, diledikleri güncellemeyi Meta AI sohbet botuyla konuşarak yapabilecek.
Henüz geliştirme aşamasında olan özelliğin ne zaman test edileceği ve kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.
Görsel oluşturma özelliği de yolda
WhatsApp'ın son beta sürümünde ortaya çıkan özellik sayesinde artık kullanıcılar, sohbetlerde yapay zeka ile görsel oluşturabilecek.
Aşağıdaki ekran görüntüsüne baktığımızda, sohbetteki artı simgesinin bulunduğu kısma 'Imagine' butonunun eklendiğini görüyoruz.
Bu özelliğe dokunan kullanıcılar, sohbetlerde yapay zeka ile görsel oluşturup bu görselleri karşı tarafa gönderebilecek.