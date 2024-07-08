WhatsApp'a yeni özellik: Yapay zeka ile fotoğraf düzenleme devri başlıyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni bir özellik kullanıma sunacak.Uygulamanın '2.24.14.20' kodlu Android beta sürümünde tespit edilen özellik sayesinde, artık kullanıcılar yapay zeka ile fotoğraf düzenleyebilecek.WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, fotoğraf üzerinde daha kolay bir şekilde düzenleme yapılmasını sağlayacak.Kullanıcılar, diledikleri güncellemeyi Meta AI sohbet botuyla konuşarak yapabilecek.Henüz geliştirme aşamasında olan özelliğin ne zaman test edileceği ve kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.WhatsApp'ın son beta sürümünde ortaya çıkan özellik sayesinde artık kullanıcılar, sohbetlerde yapay zeka ile görsel oluşturabilecek.Aşağıdaki ekran görüntüsüne baktığımızda, sohbetteki artı simgesinin bulunduğu kısma 'Imagine' butonunun eklendiğini görüyoruz.Bu özelliğe dokunan kullanıcılar, sohbetlerde yapay zeka ile görsel oluşturup bu görselleri karşı tarafa gönderebilecek.