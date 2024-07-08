TOGG temmuz ayı fiyat listesi yayınlandı! TOGG T10X güncel fiyatı netleşti

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu bilinen adıyla TOGG, 2024 yılının temmuz ayı fiyat listesini yayımladı. Piyasadaki yerini alan TOGG'un ortalama araç fiyatları da netleşmiş oldu.TOGG TEMMUZ AYI FİYATLARI AÇIKLANDIYerli ve milli otomobil üretimi TOGG T10X güncel fiyatı pek çok insan tarafından sorgulanıyor. 29 Ekim 2022 tarihinde seri üretime hazır hale gelen TOGG, o günden bu yana büyük ilgi görüyor.Eylül 2022'de 750 bin Türk lirası olan TOGG, 14 Mart 2023'te 953 bin Türk lirası başlangıç fiyatından satılıyordu. 2024 TOGG güncel fiyat listesi de belli oldu.V1 RWD Standart Menzil 1.432.600 TLV1 RWD Uzun Menzil 1.673.000 TLV2 RWD Uzun Menzil 1.823.000 TLMotor Gücü:160 kW - Beygir Gücü:218 HP - Tork:350 NmAzami Hız:180 km/s - 0-100 km/s:7.8 saniyeOrtalama Yakıt Tüketimi:16.9 kWh/100kmAğırlık:2126 kgBagaj Hacmi:441 litreMotor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)TOGG için ön sipariş vermek isteyenler TOGG'un resmi internet sitesi olan togg.com.tr adresinden işlemlerini yapabilirler.