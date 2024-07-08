TOGG temmuz ayı fiyat listesi yayınlandı! TOGG T10X güncel fiyatı netleşti
TOGG, 2024 yılının temmuz ayı fiyat listesini paylaştı. Yerli otomobil TOGG T10X, fiyatları belli oldu. Ön sipariş imkanıyla piyasadaki yerini aldı.
Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu bilinen adıyla TOGG, 2024 yılının temmuz ayı fiyat listesini yayımladı. Piyasadaki yerini alan TOGG'un ortalama araç fiyatları da netleşmiş oldu.
TOGG TEMMUZ AYI FİYATLARI AÇIKLANDI
Yerli ve milli otomobil üretimi TOGG T10X güncel fiyatı pek çok insan tarafından sorgulanıyor. 29 Ekim 2022 tarihinde seri üretime hazır hale gelen TOGG, o günden bu yana büyük ilgi görüyor.
Eylül 2022'de 750 bin Türk lirası olan TOGG, 14 Mart 2023'te 953 bin Türk lirası başlangıç fiyatından satılıyordu. 2024 TOGG güncel fiyat listesi de belli oldu.
TOGG'UN GÜNCEL FİYAT LİSTESİ 2024
TOGG T10X TEMMUZ 2024 FİYAT LİSTESİ
V1 RWD Standart Menzil 1.432.600 TL
V1 RWD Uzun Menzil 1.673.000 TL
V2 RWD Uzun Menzil 1.823.000 TL
TOGG ÖZELLİKLERİ
Motor Gücü:160 kW - Beygir Gücü:218 HP - Tork:350 Nm
Azami Hız:180 km/s - 0-100 km/s:7.8 saniye
Ortalama Yakıt Tüketimi:16.9 kWh/100km
Ağırlık:2126 kg
Bagaj Hacmi:441 litre
Motor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)
TOGG için ön sipariş vermek isteyenler TOGG'un resmi internet sitesi olan togg.com.tr adresinden işlemlerini yapabilirler.