MSB'den paylaşım: Karanlığa güneş gibi doğarız

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Karanlığa güneş gibi doğarız" ifadeleri kullanılarak geceyi aydınlatan helikopterlerimiz paylaşıldı.

Güvenlik güçlerimiz, içeride ve dışarıda her türlü düşmana karşı kahramanca savaşıyor.Türk ordusu, gittiği her yerde barış ve refah için çalışıyor.Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere adeta göz açtırmıyor. Bir zamanlar terör yuvası haline gelen Doğu ve Güneydoğu Anadolu, şimdilerde turizmin göz bebeği haline geliyor.Bu gelişmelerin ışığında bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleşti.Yapılan paylaşımda, geceyi aydınlatan helikopterlerimiz yer aldı. MSB'nin paylaşımında, 'Karanlığa güneş gibi doğarız.' ifadeleri kullanıldı.