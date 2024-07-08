Merkez Bankası'nın rezervinde yeni tarihi zirve

Merkez Bankası'nın toplam brüt rezervi 5 Temmuz haftasında 5,5 milyar dolar artarak 148,4 milyar dolarla tarihi zirveye çıktı. Hesaplamalara göre, swap hariç net rezerv 6,5 milyar dolar artarak 18 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri yeniden tarihi zirveye yükseldi. Ekonomist Ali Orhan Yalçınkaya'nın CNBC-e için yaptığı hesaplamalara göre, brüt rezervler 5 Temmuz haftasında 5,5 milyar dolar artarak 148.4 milyar dolar ile rekor düzeye ulaştı.28 Haziran haftasında Merkez'in rezervi 142,9 milyar dolar düzeyindeydi.Net uluslararası rezervler 4 milyar dolar artarak 43,4 milyar dolara yükseldi. Söz konusu haftada Merkez Bankası'nın nette 5,3 milyar dolar döviz alımı yaptığı hesaplanıyor.SWAP HARİÇ REZERVLER 18 MİLYAR DOLARA ÇIKTIMerkez Bankası'nın analitik bilançosundan yapılan hesaplamaya göre, bir önceki hafta 11,6 milyar dolar düzeyinde bulunan swap hariç net rezervler ise 6,5 milyar dolar artarak 18 milyar dolara yükseldi.Merkez Bankası, rezerve ilişkin son verileri perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.