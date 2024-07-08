Kurtulmuş'tan ABD'de Diyanet Merkezi’ne ziyaret

TBMM Başkanı Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Washington’da, Amerika Diyanet Merkezini ziyaret etti.Kurtulmuş, ziyaret sonrası yayımladığı mesajında şunları kaydetti:"Amerika'nın en büyük İslam merkezi olan Amerika Diyanet Merkezini ziyaret ettik. ABD'de yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra farklı milletlerden milyonlarca Müslümanı bir araya toplayan, geleneksel mimarisiyle kültür ve medeniyetimizi temsil ve tanıtma görevlerini üstlenen İslam, ilim ve kültür merkezi bizler için bir gurur vesilesidir."