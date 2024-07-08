Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza: Seferler aksadı!

Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.Yusufpaşa- Çapa arasında yürüyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi: Yaşasın büyükşehir, yaşasın İmamoğlu diyorum!Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.' ifadeleri kullanıldı.