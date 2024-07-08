Ehliyet alacaklar dikkat! Direksiyon sınavında yeni düzenleme yolda

Mili Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ile ehliyet alacak adayların eğitim ve sınavlarıyla ilgili yapılacak değişikliklere göre; sürücü adaylarının sınav süresi 40 dakika olurken park etme sırasında iki manevra hakkı tanınacak.İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Tekin, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada sürücü adaylarının eğitim standartlarının yükseltilmesi ve daha iyi sürücüler yetiştirebilmek amacıyla “Direksiyon sınavlarında değişiklikler yapılması planlanıyor. Daha iyi sürücüler yetiştirebilmek için sınav süresinin 40 dakikaya uzatılması bekleniyor.” dedi.Ehliyet sınavında yapılacak bir diğer değişiklikler ise; sürecin 40 dakika olması, park manevrasında iki deneme hakkı, sürücü adaylarının akan trafiğin içine gireceği şekilde sınav yapılması ve U dönüşü manevrasının sınava eklenmesi yer alıyor.İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Tekin, taslağı hazırlanan metnin bitme aşamasına geldiğinin altını çizerek şu açıklamada bulundu:'Türkiye'de artık Avrupa standartlarının üzerinde direksiyon sınavı yapılıyor. Bu standart, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı'yla daha da yukarıya çıkarılıyor. Hazırlanan yönetmelikle kursiyerlerin direksiyon sınavlarında değişiklikler yapılması planlanıyor.Sınav süresinin daha iyi sürücüler yetiştirebilmek için 40 dakikaya uzatılması, sürücü kurslarına kaydolacak kursiyerlerin kimliklerini yenilemesi şartının gelmesi bekleniyor. Bunlar güvenlik açısından önemli.”Başkan Tekin, ehliyet sınavında yapılan usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını;“Haberlerde çıkan 'joker' denilen, birinin yerine kimliğini değiştirerek başkasının sokulması gibi illegal seçenekleri ortadan kaldıracak bir uygulama. Kişinin kimliğiyle doğrulama yapılarak sınava alınacak. Bu değişiklik yapılarak oluşabilecek usulsüzlüklerin önüne geçilecek.”Boş alanda araba kullanarak ehliyet alan sürücülerin trafikte zorlandığını gözlemleyen Başkan Tekin, bu sorunu ortadan kaldırmak için direksiyon sınavlarının akan trafikte yapılacağını duyurdu.“Direksiyon eğitiminde sınav yapmış olduğumuz güzergahlar vardı. Bu güzergahların hem genişletilmesi hem de alternatif güzergahların ilave edilmesi planlanıyor.Burada sürücü kriterini ve başarısını hesaplayabilmesi için akan trafikle çalışıyor. Burada 'Ben araba kullanmayı boş alanda öğrendim, ehliyetimi aldım, akan trafikte ne yapacağım?' sorusunu ortadan kaldıracak. Sürücünün akan trafiğin içerisine girebileceği bir sınav yapılması planlanıyor.”Engelli bireylerin engel durumuna göre tasarlanan araçların sürücü kurslarında temini olmadığından İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Tekin, engelli vatandaşların ehliyet sınavına kendilerinin rahat edebileceği araçlarla girebileceğini söyledi.“Engelli kursiyerlerin hepsinin çeşit çeşit engelli durumları söz konusu. Bir aracı yüz çeşit engelliye çeviremeyebiliyoruz ama burada da bir değişiklik yapması bekleniyor.Bu konuda sürücü adayına 'Eğer ehliyet almak istiyorsanız kendi aracınızı temin edebilir, bu araçla kursa kaydolabilir, eğitimlerinizi bu araçla alabilir, mezun olmak için de sınava bu araçla girebilirsiniz.Eğer bunu temin edemiyorsanız bu aracı kiralayabilirsiniz.' diyerek bir alternatif getirilmesini istiyoruz. Bu engelli vatandaşlarımız için de olumlu bir şey.Engelli vatandaşımız geldiğinde ona sunulan aracı değil de kendisinin daha rahat edebileceği, engel durumuna göre temin edebileceği veya kiralayabileceği bir araçla hem eğitim alabilecek hem de sınav yapabilecek.”Sürücü adaylarının ehliyet sınavları için yapılan değişiklik taslağına göre; sürecin 40 dakika olması, park manevrasında iki deneme hakkı, sürücü adaylarının akan trafiğin içine gireceği şekilde sınav yapılması ve U dönüşü manevrasının sınava eklenmesi yer alıyor.Puan sistemi olmayan direksiyon sınavında kırmızı, sarı ve mavi renkli hatalar bulunuyor. 1 kırmızı renkli, 2 sarı renkli ve 5 mavi renkli hata yapan ehliyet sınavında başarısız oluyor.Direksiyon sınavı sırasında aracı stop ettirmek sarı renkli hata sayılırken iki kez stop ettirmek sınavda başarısız olmaya sebep oluyor.Direksiyon sınavında duba, kaldırım ve araç gibi yerlere çarpmak; park manevrasında belirlenen çizgileri aşmak kırmızı hata olarak kabul ediliyor.