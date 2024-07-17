Tamirci çekiçle dehşet saçtı! Tüm aile yaralandı: 6 yaşındaki kızın kafasına...

Aydın'da televizyon tamircisi Mehmet G. gittiği evde dehşet saçtı. Tamir için gittiği evde ev sahibiyle tartışan Mehmet G. çekiçle evdeki 4 kişiye saldırdı. İşte korku dolu anların detayları...Aydın'da televizyon tamircisi Mehmet G., tamir için gittiği evde dehşet saçtı. Mehmet G, çekiçle Hulusi Duran, Nakşiye Duran (60), Hatice G. (37) ile Beyza G.'yi (6) yaraladı. Olay sonrası kaçmaya çalışan Mehmet G., mahalle sakinleri tarafından yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi.Olay, saat 20.30 sıralarında Nazilli ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde bulunan iki katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, televizyon tamircisi olduğu öğrenilen Mehmet G., tamir için evine gittiği Hulusi Duran ile burada tartışmaya başladı.Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mehmet G., eline aldığı çekiç ile ev sahibi Hulusi Duran'ın kafasına ve göğsüne, eşi Nakşiye Duran, kızı Hatice G. ve torunu 6 yaşındaki Beyza G.'yi kafasına vurarak yaraladı. Evden gelen sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bu sırada, evden kaçmaya çalışan Mehmet G., mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Kafatası ile kaburgasında kırıklar oluşan Hulusi Duran Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken, eşi Nakşiye Duran'ın ve torunu Beyza G.'nin kafatasında oluşan çatlak nedeniyle beyin kanaması geçirdikleri, Hatice G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Mahalle sakinleri tarafından jandarma ekiplerine teslim edilen Mehmet G., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.