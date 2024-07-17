Tamirci çekiçle dehşet saçtı! Tüm aile yaralandı: 6 yaşındaki kızın kafasına...
Aydın'da yaşayan aile, evine çağırdığı televizyon tamircisi yüzünden korku dolu anlar yaşadı. Tamirci tüm aileyi elindeki çekiçle yaralayarak dehşet saçtı. 6 yaşındaki minik kızın kafasına çekiçle vuran cani, jandarma ekiplerine teslim edildi.
Aydın'da televizyon tamircisi Mehmet G. gittiği evde dehşet saçtı. Tamir için gittiği evde ev sahibiyle tartışan Mehmet G. çekiçle evdeki 4 kişiye saldırdı. İşte korku dolu anların detayları...
TAMİRCİ ÇEKİÇLE DEHŞET SAÇTI!
Aydın'da televizyon tamircisi Mehmet G., tamir için gittiği evde dehşet saçtı. Mehmet G, çekiçle Hulusi Duran, Nakşiye Duran (60), Hatice G. (37) ile Beyza G.'yi (6) yaraladı. Olay sonrası kaçmaya çalışan Mehmet G., mahalle sakinleri tarafından yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi.
Olay, saat 20.30 sıralarında Nazilli ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde bulunan iki katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, televizyon tamircisi olduğu öğrenilen Mehmet G., tamir için evine gittiği Hulusi Duran ile burada tartışmaya başladı.
6 YAŞINDAKİ KIZIN KAFASINA VURARAK YARALADI
Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mehmet G., eline aldığı çekiç ile ev sahibi Hulusi Duran'ın kafasına ve göğsüne, eşi Nakşiye Duran, kızı Hatice G. ve torunu 6 yaşındaki Beyza G.'yi kafasına vurarak yaraladı. Evden gelen sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu sırada, evden kaçmaya çalışan Mehmet G., mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
KABURGASINDA KIRIKLAR VAR
Kafatası ile kaburgasında kırıklar oluşan Hulusi Duran Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken, eşi Nakşiye Duran'ın ve torunu Beyza G.'nin kafatasında oluşan çatlak nedeniyle beyin kanaması geçirdikleri, Hatice G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Mahalle sakinleri tarafından jandarma ekiplerine teslim edilen Mehmet G., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.