MSB'den Suriye açıklaması: Terör koridorunu engellemek için oradayız

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.Düzenlenen toplantıda etkisiz hale getirilen terörist sayısından Suriye ile normalleşmeye kadar birçok konuya yer verildi.MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada 72 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Aktürk, yılbaşından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise bin 427 olduğunu söyledi.Tuğamiral Aktürk’ün ardından bakanlık kaynakları gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.Bakanlık kaynakları, Şam tarafından gelen son açıklamalar sonrası Suriye ile ilişkilerdeki son duruma yönelik soruya, “Cumhurbaşkanımız diyalog konusunda bir irade ortaya koymuştur.” yanıtını verdi.Türkiye’nin meşru müdafa ilkesi kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditlerini bertaraf etmek için Suriye’de bulunduğunu belirten bakanlık kaynakları, “Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülkedir. Bizim yaptığımız harekatlar, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına büyük katkılar yapmıştır.Suriye’de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu ediyoruz.” açıklamasında bulundu.Bakanlık kaynaklarına, Irak ile kurulması planlanan ortak harekat merkezine yönelik son çalışmalar da soruldu.Kaynaklar, “Sahada terörle mücadelemiz başarılı şekilde sürmektedir. Iraklı makamlarla ve bölgesel yönetimle olumlu ve koordineli çalışmalar yürütmekteyiz. Ortak Harekat Merkezi’nin kurulmasına ilişkin teknik çalışmalar da problemsiz olarak sürmektedir.” yanıtını verdi.ABD’den F-16 ve modernize kitlerinin alımına yönelik soru da haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme geldi.Kaynaklar kitlerin alımında azaltmaya gidileceği iddilarına yönelik, “Sözleşmeler imzalanmıştır, detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Bu çok faktörlü ve çok etkenli bir süreçtir. Verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır.” açıklamasında bulundu.