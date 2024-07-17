İzmir’deki elektrik faciasında gözler bilirkişi raporunda: Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay hayatını kaybetmişti!

Türkiye'nin yüreğini yakan facia 12 Temmuz'da akşam saatlerinde İzmir'de yaşandı. Bir anda bastıran sağanak yağış nedeniyle kent merkezi Bayraklı ve Konak ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı.Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan, amatör müzisyen İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamlarını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz Osmaniye'de toprağa verildi.GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi'nden yapılan açıklamada ise yetkili kurumlar tarafından yürütülen olay yeri incelemeleri tamamlandığı belirtilerek, "Olayın geçtiği bölgeye dair son 6 aydır kurumumuza CİMER, Çağrı Merkezi, sosyal medya dahil olmak üzere tüm kanallardan gelen talepler incelenmiş ancak herhangi bir şikayet kaydı olmadığı tespit edilmiştir.Bölge sakinlerinin konuşmalarında uzun süredir iletildiği söylenen şikayetler, doğrudan sorumlu olan diğer kurumlara yapılmıştır. Öte yandan, 9 Ocak tarihinde bölgeden farklı bir şebeke unsuruna ilişkin arıza kaydı alınmış ve ekipler tarafından sorun çözülerek kayıt kapatılmıştır" denildi. Bilirkişinin hazırladığı ön raporda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU ile GDZ Elektrik firmasının ihmallerinin olduğu ifade edildi.İzmir'de sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 31'i yakalandı.Gözaltındaki 6 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında olayı araştırması için 5 kişilik bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. 1 inşaat mühendisi, 1 iş güvenlik uzmanı, 1 şehir plancısı, 2 elektrik mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti olayın tüm detayları ile araştırması için görevlendirildi.