Bakan Kurum müjdeyi duyurdu! TOKİ'de yüzde 50 ödeme kolaylığı

TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan müjdeli haber geldi. Kurum, "TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından TOKİ konutlarının artış oranına ilişkin önemli bir kararı duyurdu.Daha güvenli ve depreme dayanıklı evler yapılmaya devam ederken, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında oturan binlerce vatandaş için ödeme kolaylığı sağlanacak.Bakan Kurum mesajına, "TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var." diyerek başladı.Kurum'un mesajının tamamında ise şu ifadeler yer aldı;TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var. Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk.Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk. Hayırlı olsun.