AK Partili başkan, 'Konak'ın mallarını geri verin' dedi suç duyurusunda bulundu

AK Parti Konak İlçe Başkanı Said Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Konak Belediye Başkanları Abdül Batur ve Nilüfer Çınarlı Mutlu hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Batur döneminde Konak Belediye Binasının yapımı karşılığında Konak'ın mallarının Büyükşehir'e devredildiğini ancak karşılığında binanın yapılmadığını ve malların parasının da alınmadığını kaydeden Başdaş, Büyükşehir'e "Mallarımızı geri verin" çağrısında bulundu.Konuya ilişkin açıklama yapan Başdaş: "2021 yılında dönemin Konak Belediye Başkranı Abdül Batur, 'Hizmet binası yapacağız. Elimizde imkan yok bakanlıktan kredi çıkartalım' dedi. Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ ile görüştük ve 150 milyon krediyi onaylattık. Aradan 5 ay geçti ve öğrendik ki Büyükşehir Tepecik pazaryeri, Göztepe Otoparkı ve Alanyalı Han'ını istedi ve buna karşılık hizmet binası yapımını üstleniyor. O dönem 200 milyon civarındaydı. Biz ret verdik ancak onların kabul oylarıyla ilçe meclisinden geçti. Bu süreç uzadı ve seçime 1 ay kala devrin İzmir Büyükşehir Belediyesine yapıldığını gördük. Malları devretmişler ancak para gelmemiş. Hem malımızı aldılar, hem parayı vermediler, hem de binayı yapmadılar. Yani Büyükşehir Konak'ın mallarına çöktü. Biz mecliste dile getirdik." diye konuştu.31 Mart yerel seçimlerinde Konak Belediye Başkanı seçilen Nilüfer Hanım, almak için uğraşacağını söyledi. 3 aydır geri almadı. Sözleşmeyi elime aldığımda gördüm ki, 30 gün içinde hak edişlerin ödenmesi gerekiyor. Mecliste sorduk 'para geldi mi ?' diye. Nilüfer Hanım 1 milyon geldiğini söyledi. Nilüfer Hanım devrdilen gayrimenkulleri geri almak istiyor ama dava açamıyor. Biz de Konak'a hizmet etmek istiyoruz. Konak'ın malları neden başka yerlere gitsin? Büyükşehir Belediye Başkanımız Karşıyaka'ya dünya kadar destekte bulunuyor. Bizden aldığınız malları geri verin. Biz de giderek, 'görevi kötüye kullanma suçundan' önceki dönem belediye başkanımız Abdül Batur, Şimdi ki Belediye Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a dava açtık. Mallarımızı geri versinler. Geri vermeyeceklerse de sözleşmeye sadık kalsınlar ve hizmet binamızı yapsınlar." ifadelerini kullandı.