MSB: Son bir haftada 72 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri terör yuvalarına kilit vurmaya kararlılıkla devam ediyor.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kesintisiz sürdürdüğünü açıkladı.Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil 72’si son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren 1427 teröristi etkisiz hale getirildi.Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist Habur’daki Hudut Karakolu'na teslim oldu.Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında; teröristlere ait depo, sığınak ve mağaralarda tonlarca patlayıcı madde ile çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.12 Temmuz’da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan İstihkâm Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay’a bir kez daha başsağlığı dilendi.Irak ile iş birliğiTerörle mücadele konusunda Irak ile iş birliği ve görüşmelere de devam ediliyor.Açıklamada, Irak ile terör örgütüne karşı sahadaki ortak mücadelenin, örgütteki çözülmeyi hızlandırdığı, kalıcı istikrar ve güvenlik için zemin hazırladığının altı çizildi.Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı 65 bin 225Hudut güvenliğine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 340 şahıs yakalanmış, 863 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 707, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 65 bin 225 oldu.İsrail, adeta tek bir Filistinli kalmayana kadar Filistin halkını topyekûn katletmeye ve soykırım uygulamaya devam ediyor.MSB, İsrail’in, Han Yunus kentinde “güvenli bölge” olarak belirlediği El Mevasi’de yaşayan Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesini lanetledi:"Gazze’de kanser hastalarına hizmet veren tek merkez olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine verdiği zarar ve buranın askerî üs olarak kullanılması İsrail’in uluslararası insancıl hukuku ihlalinin açık bir kanıtı. İsrail’in saldırılarını hiçbir şekilde durdurmaması, uluslararası hukuku hiçe sayması ve masum Filistin halkına yaptığı zulümler karşısında uluslararası toplumun almış olduğu kararların göstermelik olduğu anlaşılıyor. Bölgemizde huzursuzluğa ve istikrarsızlığa sebep olan İsrail, uyguladığı zulme bir an önce son vermeli ve kalıcı ateşkese razı gelmeli."Aktürk, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı etkinlikleri kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının koordinesinde yarın Yavuz Çıkarma Plajı'nda Armoni Mızıkası Komutanlığı ve Mehteran Birliği tarafından, ünlü sanatçıların katılımıyla konser ve "Şafak Nöbeti" etkinliği düzenleneceğini belirtti.Türk Yıldızları Akrobasi Timi tarafından da 20 Temmuz'da gösteri uçuşu yapılacağını ifade eden Zeki Aktürk, yine 20 Temmuz'da, F-16 uçaklarıyla muharip uçak geçişi, 50 gemi ve 12 deniz ve hava vasıtasıyla denizde geçit töreni, 50 pare top atışı yapılacağını bildirdi.Aktürk, Lefkoşa'da bulunan Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'nde 20 Temmuz'da açılacak 50'nci Yıl Sergisi'nin, 30 Eylül'e kadar açık kalacağını, ayrıca, 20 Temmuz'da Yeni Girne Asker Hastanesinin de hizmete açılmasının planlandığını aktardı.Türk Silahlı Kuvvetlerinin, insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek vermeye devam ettiğini belirten Aktürk, "Rezerv güç kapsamında, bugüne kadar 12 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 28 helikopter ile 723 sorti icra edilerek destek sağlanmıştır. Ayrıca, Aydın Söke'deki kağıt fabrikasında çıkan yangının söndürülmesine 2 helikopter ile 32 sorti yapılarak destek verilmiştir." diye konuştu.