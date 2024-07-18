Batı'nın ikiyüzlülüğü bir kez daha tescillendi! Avrupa Parlamentosu'nda utanç oylaması

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 81 Filistinli daha hayatını kaybetti. İsrail ordusunun 285 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 794'e çıktı.Siyonist İsrail'e 7 Ekim 2023'ten bu yana her türlü askeri desteği veren Avrupa ülkeleri ise diplomasi alanında da soykırıma kalkan olmaya devam ediyor.Birleşmiş Milletler'in 'İsrail, Gazze'de savaşın tüm kurallarını çiğnedi' raporlarına rağmen Avrupa ülkeleri çıkarları doğrultusunda Ukrayna savaşını öncelikleri haline getirirken Gazze'deki soykırıma karşı ise üç maymunu oynuyor.Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, bazı milletvekilleri, yeni yasama döneminin başlangıcında Ukrayna'nın yanı sıra Gazze'deki durumun da ele alınmasını istedi ancak oylama sonucunda söz konusu talep reddedildi.Sol grup adına konuşan Portekizli Milletvekili Catarina Martins, grubunun 'Gazze'deki soykırım'ın gündeme alınmasını ve bir karar tasarısının oylanmasını istedi.Martins'in önerisi oylandı ancak reddedildi. Oylamaya katılan 416 milletvekilinden 251'i 'Gazze' konulu oturum için ret oyu verdi.Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde son 10 günde 8 okulun hedef alındığını belirtti.9 aydır devam eden saldırılarda Gazze'deki UNRWA okullarının yüzde 70'i bombalandı. Okullara sığınan 539 kişi öldürüldü. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 500'den fazla sağlık çalışanı İsrail saldırılarında öldü.Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Filistin'de 1967 yılından bu yana devam eden İsrail işgal ve ilhaklarıyla ilgili 19 Temmuz'da tarihi bir açıklama yapacak.TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, UAD'ın danışma görüşü için 'Uluslararası topluma yön verecek içtihat ortaya konulacak' dedi.Yüksel yaptığı yazılı açıklamada, UAD'da İsrail aleyhine açılan 'soykırım' davasının yanı sıra 'İsrail'in, Filistin topraklarındaki işgal ve ilhakına' ilişkin 'danışma görüşü' sürecinin sürdüğünü belirtti.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun, 30 Aralık 2022'de UAD'dan 'Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında Filistin halkının insan haklarını etkileyen İsrail uygulamaları' hakkında danışma görüşü alınmasına karar verdiğini hatırlatan Yüksel, 'UAD'ın, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü 19 Temmuz'da açıklayacak' dedi.' Görüşün önemi, BM'nin birincil yargı organı olan UAD tarafından ilgili soru veya soruna ilişkin uluslararası hukuk kurallarının nasıl uygulanması gerektiğine dair uluslararası topluma yön veren bir içtihat ortaya koymasıdır.Danışma görüşünde, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının sürekli olarak ihlal edilmesinin; Kudüs'ün demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeye yönelik eylemler de dahil olmak üzere 1967'den beri işgal altında tutulan Filistin topraklarının uzun süreli işgal ve ilhak edilmesi ile yasa dışı yerleşimin hukuki sonuçları ortaya konulacaktır.Buna ilaveten, İsrail'in sürdürdüğü politika ve uygulamaların, devletler ve BM için doğurduğu hukuki sonuçlar da danışma görüşünde ele alınacaktır.'Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Tarihin doğru tarafında durmak isteyenlerin yapması gereken Filistin'i devlet olarak tanımaktır' sözlerini hatırlatan Yüksel, 'Danışma görüşü sürecinde Türkiye UAD'da 26 Şubat'ta yaptığı sunumda, 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören kalıcı ve sürekli bir çözüme ulaşılması çağrısı yaptık' dedi.