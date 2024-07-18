İnstagram kullanıcılarını sevindiren haber! 24 saate bir kullanılacak

İnstagram, hikayeler bölümüne artık milyarlarca kullanıcı tarafından kullanılabilecek 'Süper Beğeni' seçeneği geliyor. Yeni özellik hikayeler kısmına basılı tutularak beğendiğiniz ve dikkat çekici bulduğunuz hikaye için kullanılabilecek.Yeni gelecek olan bu özelliğin ise yalnızca günde bir kez kullanılacağı öğrenildi. Süper Beğeni adı verilen bu özelliğin ise hikayenizi dikkat çekici bulan kişiler tarafından kullanılacak.Yeni beğeni sistemi algoritma sinyali olarak de çalışabilecek olup, bir şeyi beğenirken sistme kullanıcının diper gönderilerinin daha fazla düşmesini sağlayacak.