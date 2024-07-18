İnstagram kullanıcılarını sevindiren haber! 24 saate bir kullanılacak
Milyarlarca kullanıcıya sahip olan instagram kullanıcılarını heyecanlandıran yen ibir özellik daha geliyor. Hikayeler için son 24 saatte bir kez kullanılabilecek Süper Beğeni seçeneği geliyor.
İnstagram, hikayeler bölümüne artık milyarlarca kullanıcı tarafından kullanılabilecek 'Süper Beğeni' seçeneği geliyor. Yeni özellik hikayeler kısmına basılı tutularak beğendiğiniz ve dikkat çekici bulduğunuz hikaye için kullanılabilecek.
24 SATTE BİR KULLANILACAK
Yeni gelecek olan bu özelliğin ise yalnızca günde bir kez kullanılacağı öğrenildi. Süper Beğeni adı verilen bu özelliğin ise hikayenizi dikkat çekici bulan kişiler tarafından kullanılacak.
ALGORİTMADA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK
Yeni beğeni sistemi algoritma sinyali olarak de çalışabilecek olup, bir şeyi beğenirken sistme kullanıcının diper gönderilerinin daha fazla düşmesini sağlayacak.