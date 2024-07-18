4 ayaklı mama lobisi deşifre edildi! MASAK'tan dikkat çeken rapor: Başıboş sokak köpeği sorununun perde arkası

4 ayaklı mama lobisi ortaya çıktı. Başıboş sokak köpeği sorununu bilinçli olarak büyüten ve usülsüz biçimde para toplayan lobiyle ilgili MASAK dikkat çeken bir rapor hazırladı.MASAK hazırladığı rapor sonuçları hakkında, İçişleri Bakanlığına, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bilgi verdi.Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı başıboş sokak köpeği sorununu büyüten mama lobisini deşifre etti. Sokak hayvanlarına yönelik sivil toplum faaliyetleri ve bunlarla ilişkili ticari yapılar hakkında araştırma raporu yayımladı.Rapor kapsamında finansal hacmin 460 milyar lirayı bulduğu sektör masaya yatırıldı. 7 binden fazla kişi ve bin 500'den fazla firmanın para trafiği incelendi. Rapora göre lobinin 4 ayağı bulunuyor.Bunlar, 'hayvanseverlik' adı altında kurulan bazı STK'lar, mama üreten bazı firmalar, mama ve hayvan satan petshoplar ve veterinerlik şirketleri.TRT Haber'in haberine göre; MASAK raporunda bazı hayvan maması üretimi ve ticareti yapan işletmelerin bir çoğunun hayvan sever dernek statüsünde bulunan STK'larla üyelik yöneticilik ilişkisi içerisinde olduğu tespitine de yer verildi.Veterinerlik şirketlerinin çalışanları üzerinden kurulan 'hayvansever dernek' ve 'mama kumbaraları'na gelen bağışlar sokak hayvanlarına değil yine bu şirketlere akıyor.Rapora göre 2022-2023 yıllarında kurulan tek ortaklı petshopların bir kısmı doğrudan sözde hayvan sever STK'ların güdümünde faaliyet gösteriyor.Vatandaşların duyguları istismar edilerek toplanan para miktarı da dudak uçuklatıyor.En çok bağış toplayan 21 derneğin kasalarına 2021-2024 yıllarında giren para miktarı tam 205 milyon lira.MASAK, toplanan paraların büyük bölümünün 'mama' yerine şahsi hesaplara gittiğini belirledi. 11 dernek nezdinde yürütülen soruşturmada 67 milyon liradan fazla suç geliri tespit edildi.MASAK hazırladığı bu rapor sonuçları hakkında, İçişleri Bakanlığına, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bilgi verdi.