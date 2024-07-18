Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay ölümü ders olmadı: İzmir’de elektrik kabloları tehlike saçıyor!

Türkiye, 12 Temmuz günü İzmir Konak'tan gelen haberle sarsıldı. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile arkadaşı 44 yaşındaki İnanç Öktemay elektrik akımına kapıldı.İki arkadaş olay yerine hayatını kaybederken korkunç olayla ilgili kahreden ihmaller zinciri ortaya çıktı. GDZ Elektrik ve İZSU'nun ihmalinin olduğu tespit edilen elektrik faciasında 27 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet'teki ifadeleri tamamlanan şüphelilerin, adliyeye sevk edilmesi beklenirken 2 kişinin arandığı açıklandı.Olayla ilgili savcılık 5 kişilik bilirkişi heyetinin de oluşturulacağı vurgulandı. Yeni Asır'ın haberi ise İzmir'deki elektrik akımı tehlikesini bir kez daha kanıtladı.Öyle ki şehrin pek çok noktasında elektrik kablolarının ve aydınlatma direklerindeki sigorta panolarının açıkta olması, yeni bir faciaya davetiye çıkardı.İzmir'in turistik ilçelerinden Yeni Foça'da sokak ortasında açıkta bırakılan kabloların vatandaşlarda korku yarattı. Yine Karabağlar'daki İzmir Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü karşısındaki trafik lambalarının hemen yanı başında elektrik kablolarının uçlarının açık bir şekilde durduğu ortaya çıktı.Bornova Kamil Tunca Bulvarı'nda da yol ortasındaki pek çok aydınlatma direğinin söküldüğü ancak bu direklere elektrik akımı sağlayan kabloların halen açıkta olmasına tepki gösteren vatandaşlar 'İlla birinin ölmesi mi gerekiyor' diyerek dert yandı.Alsancak 1420 Sokak numara 69'da bir aydınlatma direğindeki sigorta panosunun kapağının açık olması da faciaya davetiye çıkardı. Kentin turizm merkezlerinden biri olan Çeşme Alaçatı'da pazaryerinin bitişiğindeki elektrik trafosunun da tehlike saçtığı vurgulandı.Çocuk parkı yakınındaki trafonun daha önce yandığını, tamir edildiğini ancak trafoya uzanan elektrik kablolarının açıkta olmasının tehlike yarattığı ifade edildi.Açıktaki elektrik kabloları yüzünden tedirginlik yaşadıklarını dile getiren Necati Demirkıran elektrik kabloları ile ilgili en az 20 defa GDZ Elektrik şikayet hattını aradığını ancak sorunun çözüme kavuşmadığını açıkladı. Alaattin Epözdemir, tehlikenin sadece Alsancak'ta olmadığının vurguladı.