Bakan Yerlikaya duyurdu! 13 ilde 'Siberağ-1' operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Zonguldak, İstanbul, Adana ve Ankara merkezli Bursa, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ ve Burdur'da yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alınırken banka hareketliliğinde 3 milyar 600 milyon Türk lirası olduğu belirlendi.Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Zonguldak merkezli İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya uygulaması üzerinden 'Kredi Kartı Aidatı Ödemesi' vaadiyle vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; yasa dışı bahis suçuna aracılık ederek oynanmasına imkân sağlayan ve sahte kripto uygulaması üzerinden 'Yüksek Kazanç Elde Etme' vaadiyle vatandaşları dolandırarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya platformu üzerinden kiralık ev ilanları verip, 'Kira Bedeli, Kapora, Emlakçı Masrafları' adı altında vatandaşları dolandırarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ankara merkezli Batman, Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda; internet ortamında kişisel verilerin sorgu paneli üzerinden, ücret karşılığında sorgulanmasına imkân sağladığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.