Atama Kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne ise Bekir Keleş atandı..Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olan Metin Kıratlı ise Anayasa Mahkemesi Üyesi olarak atandı. Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar görevden alınarak yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bensiz atandı.Tokat Valiliği'ne İstanbul Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü atandı.