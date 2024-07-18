Aileler CHP'li ve DEM'li vekillere isyan etti! 'Benim çocuğum diri diri yendi'

Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda tartışmalı başladı. CHP ve DEM'li vekiller yasanın çıkmaması için ortalığı karıştırdı. Muhalif vekiller, köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar ile sokak köpekleri tarafından parçalanan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz'ı da hedef aldı. Pınar, "Benim çocuğum öldü, siz neyi konuşuyorsunuz" diyerek ağladı. Baba Yılmaz ise kendisine "Sen kimsin!" diye bağıran vicdansız muhalefet vekillerine şu cevabı yolladı…

Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin teklifin görüşmelerine TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda başlandı. AK Parti milletvekilleri toplantıya, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralananların fotoğrafları ile katıldı. CHP, DEM Parti'nin milletvekilleri ile bazı hayvan hakları derneklerinin temsilcileri ise ortalığı karıştırdı.Sürekli bağırarak ortamı geren muhalif vekiller, yasanın çıkmaması gerektiğini ve anayasaya aykırı olduğunu iddia etti. AK Parti'liler, yasa teklifine yönelik itirazlarını dile getiren vekillere köpek saldırılarında yaralanıp ölen vatandaşların fotoğraflarıyla cevap verdi.Tepkiler devam ederken, Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, muhalefet sıralarına çocuğunun ayakkabısını fırlatarak yaşananlara tepki gösterdi.Pınar, 'Benim çocuğum öldü, siz neyi konuşuyorsunuz' diyerek isyan etti. Muhalefet milletvekilleri ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Derya Pınar'ın komisyon toplantısı salonundan çıkarılmasını talep etti.Komisyon Başkanı Vahit Kirişçi gelen talep üzerine Derya Pınar'ı salondan çıkardı. Ancak salonda tansiyon dinmedi.Ankara'da okula giderken sokak köpekleri tarafından parçalanan ve 15 kez ameliyat olan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz da görüşmeleri takip etmek üzere salondaydı. Komisyon üyesi CHP'li vekillerin, 'Çocuklar okula yürüyerek mi gidiyor, servisle gidiyorlar' sözleri üzerine baba Halil Yılmaz sinir krizi geçirdi. Kendisine 'Sen kimsin!' diye bağıran muhalefet vekillerine tepki gösteren baba Halil Yılmaz 'Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek' dedi.Acılı baba sinir krizi geçirirken muhalefet milletvekilleri 'Çocukları alet etmeyin' diye bağırdı, bazıları ise baba Halil Yılmaz'ın üstüne yürüdü. Görüşmeler sürerken komisyon salonu dışında bekleyen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile polisler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Salonun giriş kapısında polisler güvenlik önlemi aldı.