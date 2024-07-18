Dünya finans devinden Türkiye övgüsü! Eşsiz bir örnek olacak

Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Hans-Christian Wietoska, Türkiye'de enflasyonun yıl sonunda yüzde 40 seviyesine gerilemesini beklediklerini belirterek, "Güçlü bir dezenflasyon süreci bekliyoruz.Bundan sonra ikinci aşamada enflasyonu yüzde 20'ye düşürmek asıl soru işareti olacak" dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikası duruşunu sürdürmesinin önemli olduğunu kaydeden Wietoska, "Kolay olmayacak ama daha önce dünyada yüzde 75 enflasyonu olan hiçbir ülke resesyona girmeden enflasyonu düşürmedi.Türkiye resesyona girmeden ekonomisini dengelemeyi başarabilirse eşsiz bir örnek olacak ki Türkiye'nin bunda başarılı olacağı konusunda oldukça iyimseriz.Ancak yarı yolda politika hataları olmamalı. Bu yıl kasım ve aralık olmak üzere 500 puan faiz indirimi öngörüyoruz. Bu baz senaryomuz ve gevşeme gelecek yılın başlarında da sürecektir" diye konuştu.20 MİLYAR DOLAR GİRİŞ OLURYıl sonu dolar/TL beklentilerinin 37 olduğunu kaydeden Wietoska, TL'de reel anlamda değer kazancı öngördüklerini söyledi.Uluslararası yatırımcıların Türkiye algısındaki değişimi de değerlendiren Wietoska, "Carry trade" ve yabancı para cinsinden ticarete ilginin oldukça yüksek olduğunu ve son 6 ayda bu alanda Türkiye ile ilgilenmeyen yatırımcı neredeyse olmadığını söyledi.Wietoska, ancak asıl önemli noktanın Türk lirası cinsinden tahvillere yatırım olduğunun altını çizerek, konuşmasını şöyle tamamladı: "Yabancılar tahviller konusunda oldukça heyecanlı.Kısa süre önce uluslararası yatırımcılarla bir toplantıdaydım ve Türkiye en gözde ülkelerdendi. Yatırımcılar sabit gelir ticaretine girmekle daha fazla ilgileniyor. Henüz yolun başındayız ancak son 8 haftada (Türk lirası cinsinden tahvillere) 8.5 milyar dolarlık giriş gördük.Bu rakam yıl sonuna kadar 20 milyar dolara kadar çıkabilir. Yani yılın sonuna kadar en az 10-15 milyar dolarlık daha tahvil girişi için imkân var. Önümüzdeki yıl bu rakam artabilir ve yaklaşık 10 milyar dolara kıyasla toplamda 30-40 milyar dolara ulaşabilir."