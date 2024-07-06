Katil İsrail durmuyor! Ayakta kalan her şey hedefte

Siyonist İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde kısmen de olsa ayakta kalan her yeri hedef alıyor. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 40'ya yakın Filistinli daha yaşamını yitirdi. Ölenlerin arasında çocukların yanı sıra Han Yunus'ta yeni bir evli çift de vardı.- Eş-Şati Mülteci Kampı, Rimal Mahallesi ve Derac Mahallesi'nde 3 okulu hedef aldılar.- Gazze'nin doğusunda bir evi hedef alması sonucu 4 kişi ölürken, Yafa Caddesi'nde de 'Rifi' ailesine ait bir evi bonbalaması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.- Derac Mahallesi'nde 'Berdevil' ailesinin evini hedef alması sonucu da bir çocuk ve bir kadın öldü.- Cibaliya Mülteci Kampı'nda 'Hadar' ailesinin evinin hedef alınması sonucu en az 6 Filistinli hayatını kaybetti.- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusunun saldırılarında öldürülmüş 14 Filistinlinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.- Yerinden edilmiş Filistinlilerin çadır kamplarında biriken atık suların yanı sıra temiz sudan yoksun olunması nedeniyle bölgede uyuz ve benzer vakalar yayılıyor.- İsrail bombardımanı nedeniyle Gazze'nin farklı bölgelerinden Han Yunus kentine göç eden ve kalacak yer bulamayan Filistinliler, kentte bulunan bir mezarlığın çevresinde kurdukları derme çatma çadırlarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.Dışışleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki göstererek, İsrail'in buradaki bazı yerleşimleri 'yasallaştırma' ve yeni yerleşim inşasına 'izin verme' adı altında aldığı kararların 'uluslararası hukukun alenen ihlali' olduğunu belirtti. İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi) Hareketi, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 5 bin 295 yasadışı konut inşa etme planını onayladığını belirtmişti.