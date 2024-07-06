Google ile süreç olumlu ilerliyor! Telif yasasında gözler Meclis'te

AK Parti Hatay milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Televizyon programına katılan Yayman'ın açıklamalarından satır başları:Hatay'dan size selamlarını ve sevgilerini getirdim. Türkiye bugün heyecan içerisinde, milli maçı seyredeceğiz. Türk Milli Takımı inanılmaz bir maç oynadı Avusturya'da. İçimizdeki İrlandalıları da yendik dedim. Merih'in bozkurt işareti yapması, bir futbolda yaptığı hareket bu. Futbol asla futbol değildir. Burada çifte standart var. Bir bardak suda fırtına kopardılar.Merih Demiral çok değerli bir futbolcu. Bu men cezası asla kabul edilemez. Futbol şenliktir. Futbol kitleleri birleştirendir. Ama siz ötekileştiriyorsunuz. Türkiye 2-1 kazanacak diyorum. Bizim coşkuya, birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Avrupa çifte standart uyguluyor. Bunu AB'de de uyguluyor. İnşallah finali İspanya'yla oynarız.Suriyeliler konusunda çok yanlış bilgiler var. Son bir yılda 800 bin Suriyeli geri döndü. Türkiye'de resmi sayılara göre 3 milyon 400 bin civarında Suriyeli var. Suriyeliler konusunda milletimizin bir rahatsızlığı olduğunu biliyoruz. Asla kimsenin dükkanı yağmalamak vandallıktır. Kayseri'de bu dükkanları yakmalıyız diyen akıl ile Suriye'de Türk bayraklarını yırtan el aynı. Suriye yakınlaşmasından, liderlerin görüşmesinden rahatsız olan bir irade var.Esad yönetimi seçimden önce Türkiye'yle ilişkileri normalleştirmek istemediğini söyledi. Seçim geçti. Eğer Kayseri'deki Afrin'deki olaylar olmasaydı ben Astana'da bir görüşme olacağını düşünüyordum.Türkiye ve Suriye'nin arasının düzelmesi, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen teröristan devletinin ortadan kalkması demek.İki sorunumuz var, bir yaşlanıyoruz kent planlamalarının yaşlı nüfusa göre olması lazım. İkincisi ise doğurganlık oranının azalması ve genç nüfusun azalması. Nüfus meselesini değerlendirmek lazım.Mülteciler meselesinde çok dikkatli olmamız lazım. Bu konuyu vatandaşımıza doğru anlatacağız. Vatandaşımız diyor ki bir itirazımız var. Vatandaşımızın mesajı bizim için önemlidir. Mültecilerin güvenli geri dönüşleri değerlendiriliyor.Bir taraftan Suriyeliler giderse pamuğu kim toplayacak diyen bir yaklaşım var. Diğer taraftan da şartsız şekilde gönderilmesini isteyen var.Biz Suriyelilerin ülkelerine güvenli şekilde dönmelerini savunuyoruz. Ben Kayseri'deki olayların münferit olaylar olarak kalmasını dilerim.Hatay'ı ayağa kaldırmak için mücadele ediyoruz. 140 bin hak sahibi var Hatay'da. 70 bin bina yapıldı, tamamlandı. Hatay bu depremin merkezi, en büyük kaybı verdi. Binayı yapıyorsunuz, elektriğin gelmesi, doğalgazın gelmesi... Şu an önemli ölçüde yapıldı. Zaman zaman haklı olarak tepkilerini gösteriyorlar. Bu tepkiler başımız üstüne. İşsizlik meselesi, konteynerde yaşamak çok zor. Bizim tek kurtuluşumuz kalıcı konutlarımızın tamamlanması.Çok tartışılıyor TikTok. Vatandaşlar bize sokakta TikTok kapatılsın diyor. Çok absürt videolar paylaşıyorlar, bunları onaylamak mümkün değil. Türkiye'de 85 milyonun 71 milyonu internet kullanıyor. Türkiye'de insanlar günün 7 saatini internette geçiriyorlar. 3 buçuk saat sosyal medyada geçiriyorlar. YouTube 58 milyon kullanıcısı var. TikTok'un 30 milyon, X'in 18 milyon kullanıcı var. TikTok'la ilgili bant daraltma ya da reklam yasağı gelebilir. TikTok dünyada da çok tartışılıyor.Olumlu bir noktada ilerliyoruz. Meclis Ekim döneminde açıldığında bu konu gündeme gelecek.