Yeni provokasyon girişimi! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kayseri'deki olaylara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Türkiye genelindeki olaylarla ilgili bin 65 şahıs gözaltına alındı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından titizlikle takip edilen şüpheliler arasında, çeşitli suçlardan arananlar da bulunmaktadır. Güvenlik güçleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir.Dün akşam yabancı düşmanlığı ve nefret söylemi yayarak, iç karışıklık yaratmaya çalışanların ortaya çıktıklarını gördük. Kimi sosyal medya hesaplarından, çocukları kullanarak perde arkasından ‘'ayaklanma çıkarmaya başlıyoruz'' türünden mesajlar yayınladılar. Aynı hesaplardan; Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin yayınlandığını da tespit ettik. Sosyal medyada paylaşılan verileri bu sabaha kadar uzmanlarımız inceledi. İlk tespitlerimize göre, paylaşılan kimlik bilgileri 8 Eylül 2022 tarihinden önceki veriler. Göç İdaresi Başkalığımızın bu tarihten sonra yaptığı güncel verilerinin bu bilgilerde olmadığını tespit ettik. Konuyla ilgili mülkiye müfettişlerini görevlendirdik. Ayrıca Göç İdaresi Başkanlığımız da Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyor.Göçmen konusuyla ilgili sosyal medyada artan provokatif paylaşımların dikkat çekici boyutlara ulaştığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, halkın yanlış yönlendirilmesine ve toplumsal huzursuzluğa sebep olabilecek paylaşımların önüne geçmek için gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı. Vatandaşlarımızın bilgi kirliliğine karşı dikkatli olmaları, provokatif içeriklere itibar etmemeleri önem arz etmektedir.Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucunda, sosyal medya platformlarında olumsuz ve negatif içerikler paylaşan hesapların sayısında ciddi artış yaşandığı tespit edildi. 189 hesap yöneticisinin belirlendiği ve bunlardan 12'sinin tutuklandığı belirtildi. Bakan Yerlikaya, “Çevrimiçi dünyada da provokatif yayın yapanların peşindeyiz. Hukukun üstünlüğünü ve toplumsal barışı koruyabilmek adına gerekli adımları atmaya kararlıyız.” açıklamasında bulundu. Bu kapsamda, siber güvenlik ekiplerinin çalışmalarının önümüzdeki dönemde de etkin bir şekilde devam edeceği bildirildi.